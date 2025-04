Birra, vino e musica: Primo Maggio in festa 

Tra boccali di birra, calici di vino e tanta musica, La Caletta si appresta ad ospitare la sesta edizione del Calabeer & Wine, la kermesse in programma il primo maggio, promossa dall’associazione Kawham in collaborazione con le imprese locali e il comune di Siniscola. Nato nel 2017, il festival insomma va consolidandosi puntando comunque su delle novità che lo renda sempre appetibile ai visitatori. Per il secondo anno consecutivo, viene presentata la formula che sposa il mondo della birra artigianale con quello del vino, aprendo però degli ampi spazi alle degustazioni dei prodotti gastronomici locali. L’obbiettivo degli organizzatori che da sempre li ha ispirati, è quello di promuovere un modello di sviluppo economicamente sostenibile, puntando su un evento destagionalizzato, capace di attrarre un gran numero di visitatori. E le passati e edizioni non hanno deluso le attese dandogli ragione sul format studiato. Il programma di quest’anno punta molto anche sull’intrattenimento musicale: cinque la band che saliranno sul palco di piazza del Porto: si tratta di “Accabadanio”, “Dirty Cheese”, “Mnemonia”, ”Purple Drip“ e “Smiscio feat. Eric-K”, affiancate da un Dj set firmato "Cris" che accompagnerà i momenti sound della giornata. Ce n’é, insomma, per tutti i gusti.

