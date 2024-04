Birra sarda, gioiello dell’export 

Un sorso di Sardegna per conquistare il mondo. Le birre artigianali dell’Isola stanno ormai diventando un’eccellenza dell’export regionale, meritevoli di premi internazionali e richieste moltiplicate da oltre Tirreno. Un successo crescente, di pari passo col numero di micro stabilimenti spuntati negli ultimi anni in ogni angolo dell’Isola.

Il settore però non si accontenta ed è pronto a fare un ulteriore salto di qualità: portare sulle tavole straniere una birra sempre più al 100% sarda. Fatta quindi con cereali e lupoli locali, ai quali mescolare rigorosamente acqua delle sorgenti isolane per poi essere imbottigliata e spedita sempre in Sardegna.

I trionfi

I presupposti ci sono tutti, certificati dalle decine di premi ottenuti in pochi anni nei più prestigiosi concorsi internazionali. Gli ultimi sono arrivati da Barcellona, Lione e dal Vinitaly. In Spagna la “Birra Puddu” di Santa Giusta è tornata con tre medaglie (oro, argento e bronzo) per altrettante etichette, oltre ad aver ricevuto il prestigioso titolo Rookie Brewery , come miglior giovane birrificio. Ma non è tutto: il birrificio 4Mori di Guspini si è messo al petto un doppio oro; primo gradino del podio (e un argento) anche per il birrificio artigianale Horo di Sedilo; bronzo per il birrificio agricolo ReForte di Benetutti. Infine, un argento per il birrificio Keja di Barisardo nella categoria “India pale lager”. A Lione a trionfare è stato invece il birrificio Isola di Thiesi che ha vinto 3 medaglie d’oro. Per chiudere, proprio con il Vinitaly, dove un premio è andato al birrificio Bam di Mogoro.

Il sogno

«Questi riconoscimenti premiano il lavoro fatto dai nostri birrifici artigianali che si stanno ritagliando uno spazio sempre maggiore nel mercato regionale e non solo - sottolineano presidente e direttore di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba - noi stiamo cercando di supportare questa filiera con un ambizioso progetto che parta da grano, orzo, malto e luppolo per arrivare sino al prodotto finito creato dai birrifici in una filiera che si apre e chiude in Sardegna».

Il percorso però coinvolge tutti: «I birrifici e il Consorzio della Birra italiana vogliono dar risposte alla filiera - concludono - questa azione fin ora ha permesso di far ricadere 1 milione di euro di fondi regionali per il sostegno ai birrifici e 1,5 milioni per i produttori di orzo».

