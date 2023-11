Birra, l’anno orribile del luppolo: -20% 

Crolla la produzione di luppolo in Italia, con un calo del 20 per cento nel 2023 a causa del maltempo che, fra eventi estremi come nubifragi e alluvioni e temperature impazzite hanno tagliato le rese sui circa cento ettari coltivati in Italia mettendo a e rischio il futuro della birra artigianale.

L’analisi

È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti con il Consorzio Birra Italiana, in occasione della Giornata nazionale del luppolo italiano.

Il luppolo – spiega Coldiretti – è un componente fondamentale della birra alla quale conferisce sapori e profumi legati proprio ai territori in cui viene coltivata la pianta.

«Le varietà più diffuse in Italia sono Cascade, Chinook e Comet».

I danni

Nubifragi, tornado, bombe d’acqua, grandinate con esplosioni di maltempo violento intervallato da ondate di calore africano hanno tagliato le produzioni agricole in un 2023 che – sottolineano i dirigenti Coldiretti e il Consorzio Birra Italiana – «si classifica come l’anno nero dell’agricoltura italiana con danni che superano i 6 miliardi di euro».

