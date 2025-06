«Birra e turismo, serve una legge» 

«L’obiettivo è realizzare un coordinamento tra i produttori isolani e la nostra associazione di categoria», premette da Bolotana Alessandro Serra, direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra: «In modo che si possa strutturare una legge sul birra-turismo che vada a creare le giuste norme - differenziando gli aspetti dei birrifici agricoli e artigianali - in un settore che è in continua crescita e in grande evoluzione».

Legge ad hoc

Insomma, un settore da regolamentare, alla luce delle enormi opportunità. Ed ecco la proposta di Coldiretti che si leva dal cuore del Marghine, dalla casa-museo Senes di Bolotana: una legge sul birra-turismo. Con il sostegno della Regione. «A nostro avviso è importante che si creino degli itinerari turistici che colleghino i territori», afferma Carla Medau, dell’assessorato regionale del Turismo. «Il birra-turismo accoglie un turismo giovane, molto dinamico. Soprattutto, però, crea un connubio fondamentale tra cultura, gusto e territorio». Dall’enoturismo al birra-turismo il passo è breve. La strada è tracciata. «Siamo propensi a valorizzare l’aspetto turistico, non solo la parte della produzione della birra», dice Riccardo Latte, del birrificio Lìera. «Tuttavia ci serve un supporto normativo». La filiera della birra artigianale sarda prende sempre più forma, si consolida. Serra: «Un simile percorso darà soddisfazioni al mondo rurale».

Intesa commerciale

Sulla stessa linea va anche il patto firmato dalla sezione cagliaritana dell’associazione agricola e la Fipe Confcommercio Sud Sardegna per far arrivare i prodotti genuini del territorio direttamente sulle tavole di cittadini e turisti. Giorgio Demurtas, presidente di Coldiretti Cagliari spiega che «partiamo dalla birra Bionda Sarda, una nuova eccellenza legata alla filiera totalmente sarda, per raccontare ai ristoratori cosa abbiamo costruito: una sinergia che parte dalla coltivazione dell'orzo distico, passando attraverso i birrifici agricoli, e arriva al prodotto finale».

Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna, conferma: «Oggi suggelliamo un patto tra chi lavora la terra e chi porta i suoi frutti in tavola. È un concetto semplice, ma se sviluppato fino in fondo diventa la chiave per comprendere cosa significati davvero “filiera”. Purtroppo nel tempo, forse anche dopo il boom economico, questo principio si è un po' perso: la crescita ha portato con sé anche l'abitudine a rifornirsi altrove, dimenticando che dietro ogni prodotto c'è una scelta etica, una responsabilità sociale».

