Birra e musica, via Cecoslovacchia pronta per la festa  

Torna sabato la Festa della birra organizzata dalla Pro loco. L’appuntamento anche questa volta è in via Cecoslovacchia a Pitz’e Serra, una location non casuale ma voluta per proseguire con l’impegno di coinvolgere tutti i quartieri cittadini nelle iniziative sostenute dal Comune. Da qui a sabato è previsto l’allestimento degli stand e ci sarà spazio anche per la musica, per le degustazioni e per il divertimento.

«È tutto pronto – spiega il presidente della Pro loco Stefano Lai –: visto il successo dell’anno scorso abbiamo voluto ricalcare lo stesso programma. Ci saranno fiumi di birra artigianale e poi un’area food per accompagnare ogni sorso». E quasi esaltarlo. A far ballare tutti ci penseranno il dj set e la musica live: direttamente dal programma tv Italia’s Got Talent., ecco le Dress in Black – Female Ac/Dc Tribute. E poi il gran finale con il dj Marascia. Si parte alle 18 e si continua fino a mezzanotte.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa che ha il patrocinio del Comune, la Polizia locale ha previsto una serie di modifiche al traffico di via Cecoslovacchia: saranno in vigore dalle 18 alle 24 di sabato nella carreggiata in direzione di via Polonia, dove scatterà il divieto di circolazione e sosta, dal momento che in tutta l’area saranno allestiti gli stand. Le auto in arrivo da via Portogallo avranno l’obbligo, una volta raggiunto il semaforo, di svoltare a sinistra verso via Pitz’e Serra, mentre chi arriva da via Pitz’e Serra, passando sia dalla 554 che da via Sant’Antonio, dovrà per forza andare dritto. ( g. da. )

