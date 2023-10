Birra, caffè e irregolarità 

Guai amministrativi per alcuni bar di Villacidro, a fronte di un'azione dei carabinieri svolta martedì sera nell'ambito di una più allargata operazione di controllo del territorio, che interesserà a breve anche altri paesi della zona. Tre i locali controllati e multati per diverse inadempienze, denunciato il titolare di uno dei bar. Sotto l'attenzione delle forze dell'ordine sono passati il Mix Bar di via Roma, affacciato su piazza S'osteria, il locale The Spring, in via Gennaro Murgia e il bar Rio Fluminera, in viale Don Bosco: per ognuno dei tre locali sono state riscontrate violazioni amministrative.

I controlli

Più rilevanti le irregolarità contestate a carico del Mix Bar, il cui titolare è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Villacidro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Al gestore del locale è stata contestata la presenza di un addetto alla mescita privo della richiesta informazione prevista in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e la mancanza dell'applicazione di alcune misure prescritte per la prevenzione di incendi (c’erano gli estintori scarichi) e per la tutela dell'incolumità dei lavoratori (mancanza di misure di sicurezza). Al titolare dell'attività è stato contestato anche di non avere effettuato la comunicazione preventiva della data di assunzione di un lavoratore e il mancato controllo della temperature dei frigoriferi per la conservazione degli alimenti destinati al pubblico, contravvenendo alla disciplina europea emanata nel 2004 che dispone i controlli in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti. A carico degli altri due locali passati al setaccio dalle forze dell'ordine è stato riscontrato lo stesso inadempimento per quanto riguarda il controllo della temperatura dei frigoriferi e per uno di essi, il The Spring, anche la mancanza del nulla osta per la collocazione di un biliardino nel locale pubblico.

Le indagini

Le operazioni, coordinate dal maresciallo Emilio De Mizio sono state condotte in sinergia con gli uomini della Polizia Locale di Villacidro e non si sono limitate solo ai controlli all'interno dei bar: nelle immediate vicinanze dei locali sono state elevate contravvenzioni, ovviamente non riconducibili ai gestori dei bar, per due veicoli trovati sprovvisti di assicurazione. (red. prov.)

