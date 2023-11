Birra artigianale, filiera col marchio 

Dal malto d’orzo e i cereali coltivati nei campi, ai birrifici artigianali. Una filiera della birra Made in Sardinia interamente tracciabile, con tanto di certificazione e marchio, è il progetto che mette insieme la base della produzione cerealicola isolana e i birrifici artigianali sardi, in particolare le diciotto realtà che fanno parte del Consorzio della birra artigianale italiana da Filiera Agricola.

La rete allargata

L’idea è stata lanciata da Oristano durante l’incontro organizzato da Coldiretti Sardegna che ha coinvolto il Consorzio Birra Italiana dall’alto della sua esperienza a livello nazionale, la cooperativa Isola Sarda che riunisce 23 cerealicoltori sardi, ma anche i birrifici artigianali, i produttori di malto e quelli di luppolo. All’appuntamento, con il presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba, hanno preso parte tutti i presidenti e direttori provinciali, il direttore del Consorzio Birra italiana Carlo Schizzerotto e tanti esponenti del mondo produttivo.

I pionieri

Produttori di cereali e titolari dei birrifici hanno concordato sulla necessita di fare filiera e di provare a costruire una collaborazione che porti a rafforzare il settore della Sardegna, anche seguendo la fortunata esperienza della stessa cooperativa Isola Sarda che sta portando importanti benefici ai soci. «Abbiamo iniziato con il settore cerealicolo e attivato un progetto di filiera precursore di questa idea progettuale che oggi proviamo a lanciare», sottolineano Cualbu e Saba. «Proprio dal nostro progetto Solo Sardo abbiamo avuto già ottimi risultati e da qui si può partire per costruire un nuovo percorso, il volano che aiuti i due settori a crescere».

I vantaggi economici

Un’idea che può seguire lo stesso percorso che arriva dal nazionale con il Consorzio Birra Italiana. «Stiamo portando avanti dei progetti che prevedono una selezione genetica tutta italiana e un modo innovativo per raccontare l’italianità del prodotto», ha spiegato Carlo Schizzerotto. «Facendo sistema otteniamo enormi vantaggi economici che da soli non si ottengono e il Consorzio nasce proprio per superare le asimmetrie che vedono i piccoli produttori che non si mettono d’accordo a fronte di grandi produttori che inglobano tutto il mercato». Il nostro obiettivo, ha concluso, «è quello di restituire un’identità italiana alla birra artigianale con valori non emulabili dalle grande industrie e possiamo farlo anche in Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA