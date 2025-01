Bird watching in laguna, sì al progetto 

Le suggestive lagune di Muravera – da Torre Salinas sino a Feraxi – saranno tutelate e, allo stesso tempo, attrezzate per le visite degli appassionati di birdwatching o anche di semplici amanti delle passeggiate. I fondi per un primo intervento da 115mila euro sono stati messi a disposizione dalla Regione attraverso un bando per la gestione dei siti naturalistici cui il Comune ha partecipato.

L’area

«Un passo fondamentale – spiega Fabio Piras, assessore all’Ambiente del Comune di Muravera e promotore dell’iniziativa – per la valorizzazione e protezione di alcuni dei siti naturalistici più importanti e delicati del nostro territorio. I soldi sono già nella disponibilità del Centro di educazione ambientale (Ceas) che, in accordo con il Comune e l’assessorato regionale all’Ambiente, avrà il compito di portare avanti gli interventi». Diversi quelli in programma: la sistemazione e il potenziamento dei sentieri esistenti, il posizionamento dei cartelli con le didascalie naturalistiche, staccionate per delimitare i percorsi obbligati a protezione delle dune e postazioni di birdwatching. Le lagune di Muravera – frequentate fra l’altro da fenicotteri rosa e numerose specie protette di uccelli – rientrano all’interno delle Zsc (zone, appunto, di conservazione speciale) e delle Zps (protezione speciali). Vanno da Torre Salinas e, passando per Colostrai, arrivano sino a Feraxi. «Vicino a Feraxi – aggiunge Piras – c’è anche un piccolo lembo di terra che ricade in territorio di San Vito, in prossimità del rio Corr’e Pruna. Ringraziamo il sindaco Marco Antonio Siddi che ha aderito al progetto e sposato il potenziamento della rete sentieristica del Sarrabus».

Il Ceas

I sentieri, le postazioni di birdwatching e tutte le attività rivolte ad un turismo naturalistico saranno portate avanti dal Centro di educazione ambientale che, a sua volta, è gestito dallo scorso anno dalla Fondazione Feraxi presieduta da Telemaco Rendine. Uno degli obiettivi della Fondazione, come ha sottolineato Rendine, è quello dello studio e della ricerca per ripristinare la flora e la fauna. Ancora prima c’è il progetto che prevede la realizzazione dei percorsi naturalistici con guide autorizzate (quello che partirà adesso col finanziamento regionale) e una prossima collaborazione con le scuole «perché vorremmo davvero portare a Feraxi – ha sottolineato Rendine – studenti da tutte le parti del mondo». Studenti e tanti turisti se, dopo tanti anni, si riuscirà finalmente a vincere la scommessa sulla valorizzazione delle zone umide di Muravera.

