Biotestamento, il sindaco dà l’esempio 

«La strada è ancora lunga, ma è necessario lavorare con le persone perché capiscano che il testamento biologico è un atto di responsabilità», afferma il primo cittadino, «a casa mia, fin da quando ero ragazzo, ne abbiamo sempre parlato per questo quando si è prospettata la possibilità di poter scegliere grazie all’approvazione della legge ho deciso di non procrastinare ancora questa decisione. Non ho avuto alcun dubbio soprattutto per quanto riguarda l’accanimento terapeutico che, purtroppo, non lascia alcuna dignità all’essere umano».

Da allora negli uffici di via Nazionale sono arrivate altre quaranta richieste. Nel frattempo, però, una persona è deceduta e altre sette sono emigrate: quindi, a oggi, i quartuccesi che lo hanno depositato sono solo trentatré. Pochi, ma in linea con il resto del Paese. Secondo un'indagine dell'associazione Luca Coscioni, infatti, a cinque anni dalla entrata in vigore della legge 219 del 2017, solo lo 0.4 per cento degli italiani sa cosa sia il testamento biologico.

La prima richiesta è stata del sindaco, Pietro Pisu, che nel 2018, a pochi giorni dall’attivazione del servizio in Comune, ha depositato il proprio biotestamento, decidendo, in anticipo, a quali trattamenti sanitari, scelte terapeutiche o esami dare o meno il proprio consenso in previsione di una possibile futura incapacità. Per esempio, se sottoporsi o meno a nutrizione o idratazione artificiale nell’eventualità che si ritrovi in stato vegetativo.

Le richieste

L’appello del sindaco

Giornata informativa

Ma ancora oggi le informazioni al riguardo sono poche e confuse. A Quartucciu, attraverso un modulo precompilato e scaricabile dal sito, i cittadini possono depositare il proprio testamento biologico e affidarlo all’ufficio anagrafe.

«Bisogna sensibilizzare i cittadini sul tema, che spesso, poiché tocca la sfera culturale e morale, viene frainteso», prosegue Pisu. «Con il settore delle politiche sociale ragioneremo per organizzare una giornata dedicata non solo al biotestamento, ma anche alla donazione degli organi, avvalendoci della presenza di esperti che possano spiegare bene di cosa si tratta e dare tutte le informazioni chiare e necessarie».

Più sensibilizzazione

Anche per Michela Vacca, consigliera di minoranza del gruppo “Quartucciu nel cuore”: «Il testamento biologico è il maggior atto di responsabilità che ognuno di noi può compiere verso sé stesso e i propri familiari», ma riconosce che in troppi ancora oggi non comprendono quali siano le reali ragioni per redigerlo.

«Complice la carenza di informazioni, come spesso accade quando si entra nella sfera della moralità, si ignora di avere un diritto. Eppure la norma cita diritti fondamentali per ogni cittadino libero: la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione», aggiunge la consigliera, «sulla sensibilizzazione bisognerebbe lavorare di più e meglio. Divulgare messaggi e informazioni corrette, anche sotto il profilo meramente legale e medico. È un dovere per l'amministrazione comunale verso i propri concittadini perché possano essere indirizzati verso scelte consapevoli».

