Biorcarburanti, accordo tra Eni e Saipem 

Eni e Saipem, la società che opera in tutto il mondo con quarantacinque navi di sua proprietà, hanno sottoscritto un accordo per l’utilizzo di biocarburanti da materie prime rinnovabili su tutti i mezzi navali di perforazione e costruzione nel Mediterraneo. L’intesa fa parte del piano strategico dell’Eni per il raggiungimento entro il 2050 della carbon neutrality grazie a un processo di decarbonizzazione che punta all’abbattimento delle emissioni derivanti dai processi industriali.

Con questo accordo Saipem intende ridurre l’emissione di circa 550 mila tonnellate di CO2 per ogni anno, pari al sessanta per cento delle esalazioni complessive.

L’azienda del cane a sei zampe produce biocarburanti sin dal 2014 dopo la riconversione di due raffinerie (Venezia e Gela) in bioraffinerie. Con una tecnologia particolare vengono trattate le materie prime vegetali o di scarti animali e l’olio vegetale idrogenato.

In una nota congiunta delle due società si legge che “il Memorandum of Understanding” appena sottoscritto fa parte della strategia di Saipem per la riduzione di tutte le emissioni ed è complementare alle altre i niziative e agli investimenti previsti dal piano strategico. (a. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA