Biopsie negate,  esplode la polemica 

Scoppia la polemica per il servizio di anatomia patologica che la Asl 7 è costretta a garantire ai pazienti del Sulcis iglesiente solo avvalendosi delle prestazioni di altre aziende sanitarie. Adesso, infatti, l’aiuto a Carbonia-Iglesias arriva dal Medio Campidano.

A sollevare la questione è la consigliera regionale Maria Laura Orrù. L’esponente di Alleanza Europa Verde-Sinistra Possibile, accusa che «i pazienti del territorio colpiti da malattie gravi come quelle oncologiche improvvisamente si vedono negati i prelievi di tessuto per gli esami istologici per la mancata stipula del servizio con altre Asl. Lo scrive in una nota la dirigenza della Asl 7 rivolgendosi alle strutture di degenza e ai servizi». La smentita della Asl 7 è secca e immediata: «Non ho inviato né all’ospedale Sirai né al Cto alcuna nota relativa alle problematiche dell’anatomia patologica – dice la dg Giuliana Campus tramite l’ufficio stampa – il servizio non è mai stato interrotto dato che alla convezione con la Asl di Cagliari è seguita quella con la Asl del Medio Campidano, e tutto ciò senza alcuna sospensione delle attività». E la manager aggiunge: «Non si capisce come e quando pazienti gravi si siano visti negare prelievi per gli esami istologici». Eppure ci sarebbe di che rammaricarsi. La Asl 7 disponeva sino a circa 4 anni fa del servizio di anatomia patologica. E tecnicamente c’è ancora: mezzi e attrezzature sono all’ospedale Sirai, dove tanti anni fa operava il Pronto soccorso. «Abbiamo i locali ma chiusi – fa notare per la Rsu Cgil Alessandro Meloni – dopo che i tecnici sono stati man mano trasferiti a Cagliari: i numeri e le necessità del Sulcis Iglesiente sono tali da rendere improcrastinabile il ripristino dell’anatomia patologia nel nostro territorio».

