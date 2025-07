Biopsia sinoviale per trattamenti mirati 

Come scegliere il farmaco?

La biopsia sinoviale è una procedura mininvasiva che consente di prelevare piccoli pezzi di tessuto da articolazioni infiammate. La si esegue con anestesia locale sull’articolazione maggiormente coinvolta con il supporto dell’ecografia e dura 10-15 minuti. Con l’analisi delle biopsie, si sono individuati diversi profili di infiammazione nella sinovia dei pazienti affetti da Artrite Reumatoide, correlati anche alla differente risposta ai trattamenti. Studi internazionali sono in corso, anche presso la Reumatologia della AOU, per dimostrare che l’uso della biopsia sinoviale per la ricerca di target terapeutici specifici migliori la percentuale di risposta al trattamento.