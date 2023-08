Biondi: «Con l’autotune anche lo stonato funziona»  

C’è chi, tra gli artisti odierni, modifica la propria voce con l’autotune: «È un effetto che può servire, che può essere un gioco da sviluppare per un musicista. L’autotune mi dà l’idea che venga utilizzato come un computer usato da un ingegnere non molto pratico in disegno tecnico, che fa una bozza a matita da far scannerizzare in bella copia da un computer». Testo e musica di Mario Biondi. Durante un incontro con i giornalisti a Cagliari, il cantautore siciliano, che ha fatto della voce il suo vero marchio di fabbrica, ha detto la sua sul tema di cui parlano tanti addetti ai lavori nel mondo della musica: «Uno che non sa fare qualcosa viene facilitato da un meccanismo computerizzato che gli rende le linee storte e dritte. È una sensazione un po’ strana. La music-business da decenni ha preso questa linea. Per l’ambito discografico, gestire un artista che si spende per la musica era diventato difficile. Prendiamone uno stonato, facciamolo cantare, funzionerà lo stesso».

Classe 1971, catanese, undici album in studio all’attivo e una delle voci più calde della musica italiana, è il protagonista delle due date sarde del suo “Crooning Soon” - ieri alla Fiera di Cagliari e questa sera al Teatro Comunale di Mogoro alle 21 - inserite nel cartellone del Culturefestival rassegna diretta da Simone Pittau e giunta alla sedicesima edizione. Le tappe sarde arrivano quasi al termine del tour estivo italiano: da San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli a Santo Stefano Belbo in Piemonte. Sul palco, l’artista porta in scena alcuni dei suoi brani più noti e, in anteprima, alcuni pezzi contenuti nel suo nuovo album in uscita: «Ci saranno sonorità soul, swing, jazz, ma sui testi non posso anticipare nulla».

Lei può essere considerato un cittadino del mondo. Qual è il suo rapporto con la Sardegna?

«Ho la fortuna di venire in Sardegna sin dai primi degli anni Settanta. Mio padre era un rappresentate di moda donna, mia madre faceva l’indossatrice e li seguivo anche qui nell’isola. Giravamo tutta l’Italia e ci fermavamo in questa isola con un territorio bellissimo, insidioso e meraviglioso».

Era già stato a Cagliari nel 2008 all’Anfiteatro Romano, poi a Mogoro nel 2018, era tornato nel capoluogo e a Sassari nel 2019, insieme all’Orchestra Jazz della Sardegna. Quali sono state le collaborazioni con il mondo musicale sardo?

«L’ambiente musicale sardo è rigoglioso di musicisti eccellenti e di voci molto interessanti. Mia figlia, che ha 23 anni ed è appassionata di musica, qualche giorno fa mi ha fatto ascoltare Daniela Pes. Molto graziosa, interessante. Ho avuto il piacere di collaborare più volte con tanti musicisti sardi da Luca Mannutza a Paolo Fresu e nel disco che uscirà nel prossimo autunno ci sarà qualche sorpresa».

Il 26 maggio scorso ha pubblicato il singolo “My Favourite Things” con una dedica speciale ai suoi nove figli, presenti del video musicale. Ha raccontato di essersi innamorato del brano guardando la scena del musical “The Sound of music” e di aver riflettuto sulle parole pronunciate da Julia Andrews prima di iniziare a cantare: “Quando qualcosa mi turba e mi sento triste, provo a pensare a cose belle”. Cos’è per lei la famiglia, che valori vuole trasmettere ai suoi giovani?

«La mia famiglia è il senso della mia vita. Con loro cerco di essere d’esempio, bisogna dimostrarlo. Credo che si debba avere un contatto diretto con i propri figli nel modo più onesto possibile, anche nel male, nelle cose negative, anche dimostrandoti poco simpatico: fa parte dell’essere umano. Bisogna impegnarsi a trasmettere loro questi valori e farlo nella pratica, che è la cosa più difficile».

