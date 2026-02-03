VaiOnline
Neurologia
04 febbraio 2026 alle 00:43

Biomarcatori necessari per la diagnosi 

Quando esordisce?

Una minoranza di pazienti affetti da Alzheimer presenta esordio clinico presenile (< 65 anni) e una diversa sintomatologia. Ci sono tre forme atipiche di Alzheimer: variante afasica, variante corticale posteriore e variante frontale. La variante afasica presenta precoci disturbi del linguaggio in particolare con difficoltà nel reperimento di vocaboli; quella corticale posteriore presenta precoci disturbi visuo-spaziali . La variante frontale presenta precoci disturbi delle funzioni esecutive (capacità di pianificazione, organizzazione e problem-solving). La diagnosi delle varianti di malattia di Alzheimer richiede la ricerca di biomarcatori (liquorali o PET) per un corretto inquadramento diagnostico.

