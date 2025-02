Biografia del Consiglio regionale 

Le cronache del Consiglio regionale quelle magari no: sono inevitabilmente concentrate sulla difficoltà di sbloccare una manovra finanziaria o una riforma che smentisca la precedente. Ma ogni riflessione sull’Assemblea sarda comincia generalmente da un miagolio. Cioè citando la consaputa delusione di Lussu per lo Statuto: «Queste nostre autonomie possono rientrare nella grande famiglia del federalismo così come il gatto rientra nella stessa famiglia del leone». E in molte analisi l’inevitabile corollario del gatto, non solo per un automatismo lessicale ma per la frustrazione per spesso le percorre, è il topolino.

E ci fu chi nutrì una perplessità più o meno altrettanto radicale rispetto a Lussu, pur essendo distante da lui per tendenza politica e percorso biografico: “La Regione era per Antonio Segni anzitutto «un’unità naturale» impressa nel suolo italiano: una «realtà geografica, economica, se non anche etnica»: un «organo autonomo» e non «un nuovo organismo intermedio» che avrebbe appesantito la burocrazia statale”. E ancora: “Il modello che l’Italia doveva tenere ben presente nella costruzione del nuovo apparato statale era quello della democrazia statunitense e di una parte degli Stati del Commonwealth britannico”. A scriverlo è Mario Segni, il figlio di Antonio, nella prima pagina introduttiva di “Il Consiglio regionale della Sardegna”, il grande volume diretto da Antonello Mattone e Salvatore Mura e pubblicato da Ilisso che copre il vuoto che finora si è determinato nel nostro sguardo sull’Assemblea. Evidentemente la bibliografia sul Consiglio esiste ed è robusta, ma l’ambizione di questo testo è insolita. Può essere visto come una Tac completa di un organismo vivo ma non vitale come si è rivelato altrove. Acciaccato dal ruolo che la Giunta ricava dall’elezione diretta del presidente, eppure curabile non solo con ulteriori riforme ma già con una diversa consapevolezza di sé.

E la consapevolezza è ciò che il volume trasmette, in una sorta di biografia politico-istituzionale dell’Assemblea, polifonica e multidisciplinare, con una ricchezza iconografica - dalle fotografie d’epoca ai grafici che illustrano la composizione sociologica del Consiglio nei decenni, fino alle opere d’arte che rimandano alle pagine di storia sarda di volta in volta sfogliate - che dialoga con le sfaccettature della vita e delle funzioni consiliari esaminate dai trentuno studiosi coinvolti. Perciò una prima parte si articola in due segmenti cronologici, “Alle origini del Consiglio regionale”, e va dall’autonomia del Regnum Sardiniae al trasloco da Palazzo viceregio a via Roma (scelta peraltro di minoranza, la maggioranza dei progetti ipotizzava la sede in piazza Yenne), e “Il Consiglio regionale e la storia della Sardegna”, che partendo dalla costruzione dell’autonomia arriva al trentennio dal 1990 a oggi. Leggibili anche singolarmente i saggi sulle questioni principali trattate storicamente dal Consiglio, dalla criminalità alla politica linguistica, dal turismo all’insularità. Tre le analisi biografiche: quella dei presidenti, quella dei presidenti della Giunta e il repertorio biografico dei consiglieri 1940-2024, indagati anche in una ricerca sulla classe politica sarda. E poi una lettura accurata del funzionamento dell’Assemblea, dal suo rapporto con gli enti locali alla sua struttura amministrativa, passando (anche) per una meditata analisi del tempo e dei tempi del Consiglio.

Chi vive con amarezza la scarsa spinta propulsiva del Consiglio, chi rimpiange il suo protagonismo sull’industrializzazione - oggi riletta criticamente da molti, ma per dirla con Paolo Conte “era un mondo adulto, si sbagliava da protagonisti” - ed è frustrato per come l’elezione diretta del presidente lascia ai consiglieri la capacità di deterrenza dell’ape, che può usare il pungiglione solo a costo della propria vita, si conforti con questo trattato storico e politologico in forma di mosaico, che percorrendo il passato e analizzando il presente non può che indicare un futuro. Il gatto è vivo, insomma. Evviva il gatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA