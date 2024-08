Biodiversità, un progetto per tutelarla 

Il vuoto legislativo è lì da mezzo secolo, ora arriva una proposta di legge regionale patrocinata dall’Università cittadina, assieme a quella di Sassari e alla sezione sarda della Società italiana di botanica. Riguarda la tutela e la valorizzazione delle specie vegetali autoctone della Sardegna ed i primi firmatari sono i consiglieri del gruppo Alleanza verdi e sinistra in Consiglio regionale.

L’obiettivo è che la Sardegna si doti di uno strumento legislativo che riconosca la fitodiversità autoctona come patrimonio fondamentale della Regione e che supporti la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione in un'ottica di disponibilità e responsabilità collettiva. «La proposta di legge – dicono i firmatari– è stata sostenuta anche da Anci Sardegna nella scorsa legislatura, ma non riuscì a completare l’iter per la definizione in Consiglio regionale. Oggi i tempi sono maturi e lavoreremo perché possa essere calendarizzata al più presto in commissione Ambiente e condivisa dall’intero Consiglio».

