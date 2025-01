Biodiversità, sì dell’Aula a IncoMunis 

«La partecipazione attiva ad un progetto sulla biodiversità, risorsa importante per un futuro sostenibile, è stata una scelta unanime, determinata dall’importanza di proseguire sulla strada della promozione dei prodotti locali, come il nostro civraxiu». L’assessore all’Agricoltura di Sanluri, Paolo Usai, spiega i motivi che hanno convinto il Consiglio comunale a votare all’unanimità la proposta della Giunta di far parte di “IncoMunis”, una comunità di tutela delle agro-biodiversità e del cibo della Sardegna sud occidentale.

«Dopo anni di lavoro – ricorda Usai – in collaborazione con i nostri agricoltori e associazioni per il marchio collettivo del pane civraxiu, questa nuova rete di Comuni è un ulteriore passo in avanti per raggiungere l’obiettivo. I principi generali ispiratori della comunità, infatti, sono la tutela della biodiversità agraria e alimentare, la promozione della sostenibilità ambientale, e poi conoscenza, adozione e diffusione di stili di vita sani e sostenibili legati all’alimentazione e alla salute». Sono dieci i Comuni del Medio Campidano che hanno stretto il patto: Arbus, Guspini, Villacidro, Gonnosfanadiga, Samassi, Lunamatrona, Ussaramanna, Villanovaforru, Siddi e Turri.

