Biodiversità, lo scudo che attutisce i danni del clima 

Fu la professoressa Franca Valsecchi, grande studiosa di botanica e docente dell’Università di Sassari, a sostenere per prima in Sardegna l’urgenza di una normativa di tutela della nostra flora. Era il 1973 quando presentò la prima proposta di legge; cinque decenni durante i quali, fino alla scomparsa nel 2020 all’età di 89 anni, lei ha sempre tenuto il punto – assieme ai componenti della sezione sarda della Società italiana di botanica – a ogni legislatura regionale. Nel 2014 il testo divenne legge solo per la parte che riguardava l’agrobiodiversità, cioè la tutela e la valorizzazione di piante di interesse agricolo e alimentare; e la flora autoctona restò ancora senza una protezione ufficiale. Undici anni dopo finalmente il via libera alla legge che tutela un patrimonio di biodiversità fondamentale, dicono gli esperti, anche per mitigare gli effetti devastanti del cambiamento climatico.

La strategia

La tutela della biodiversità richiamata anche nelle pagine della “Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico” per l’agricoltura, le foreste, le risorse idriche e i rischi idrogeologici del territorio; lo studio messo a punto nel 2019 dal comitato scientifico degli Atenei di Cagliari e Sassari con l’assessorato all’Ambiente. La Sardegna è stata tra le prime regioni in Italia a essersi dotata di un piano. Una strategia che parte dalle proiezioni climatiche attese nell’Isola da qui al 2050 che prevedono un generale incremento delle temperature, sia nei valori medi che in quelli estremi; una generale riduzione del numero di giorni piovosi su scala annuale, ma con un aumento della frequenza di precipitazioni a elevata intensità; e quindi a eventi meteorologici estremi: nubifragi, ondate di calore e siccità più prolungate.

L’ecosistema fragile

Condizioni che l’Isola già patisce e che sta mettendo a dura prova le colture agricole e l’ecosistema. Una fragilità che favorisce la diffusione di patogeni alieni: batteri, virus e insetti divoratori. L’Isola, esposta al cambiamento climatico coi processi accelerati di tutta l’area del Mediterraneo, nei prossimi decenni rischia di trasformarsi in una terra con un altro paesaggio. ( p.s. )

