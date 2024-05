Biodiversità, l’Isola regina delle razze autoctone 

Oggi è la Giornata mondiale della Biodiversità, proclamata nel 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica con l’obiettivo di tutelare la diversità biologica.

In occasione di questo importante appuntamento l’Associazione allevatori della Sardegna vuole ricordare il proprio impegno a favore della tutela della biodiversità animale di interesse zootecnico: non a caso è una terra di importanti biodiversità zootecniche poiché può annoverare ben 12 razze autoctone di cui tre bovine (Sarda, Bruno-Sarda, Sarda-Modicana), due ovine (Sarda e Nera di Arbus), due caprine (Sarda e Sarda primitiva), una suina (Sarda), due equine (Giara e Sarcidano) e due asinine (Sardo e Asinara) sulle quali l’Associazione svolge un’azione di monitoraggio e valorizzazione di queste razze grazie alla rete dei propri tecnici che quotidianamente si recano nelle imprese zootecniche aderenti ai Libri genealogici.

«Accanto a questo lavoro», ricorda Luciano Useli Bacchitta, Presidente dell’Associazione, «promuoviamo progetti per la valorizzare un patrimonio che è tutto sardo. Ad esempio, nel bovino di razza Sardo Bruna, che quest’anno celebrerà in autunno la seconda mostra regionale, da diversi anni stiamo lavorando per la creazione di un marchio di tutela per tutta la filiera, nel suino di razza Sarda».

RIPRODUZIONE RISERVATA