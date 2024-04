Uno scrigno di biodiversità, tantissime varietà autoctone di frutti e prodotti dell’orto, come per esempio le 140 varietà di fagioli censite da Agris. Un patrimonio antico custodito da centinaia di agricoltori in Sardegna, catalogato dalla Regione e dalle Università isolane. «Cultivar locali resistenti al cambiamento climatico», dice il professor Andrea Porceddu.

