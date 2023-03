Biocarburanti, l’Italia fuori strada 

«L’Italia, senza nessuna inutile prova di forza, in queste ore è impegnata a fornire tutti gli elementi utili per far comprendere all’Ue, in modo scientificamente e razionalmente inappuntabile, l’importanza di inserire i biocarburanti tra i combustibili verdi - ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin – Contiamo che l’Europa non si dimostri irragionevole e sorda ai richiami che provengono da un Paese fondatore». E Matteo Salvini: «A tutela di posti di lavoro, ambiente e attività produttive e per non fare solo un enorme regalo alla Cina è necessario che l’Europa apra anche ai biofuels». Ma alla luce dell’intesa annunciata da Timmermans, al momento Bruxelles pare intenzionata ad accogliere solo le richieste di Berlino per sbloccare l’impasse in cui, con un colpo di scena, era finito l’iter della norma sulle auto ecologiche, su cui il Parlamento Ue aveva già dato il suo ok e che aveva superato anche il negoziato con il Consiglio.

Accordo fatto tra la Commissione Ue e la Germania sugli e-fuel. L’intesa consentirà di vendere auto con motori termici anche dopo il 2035 - quando scatterà il divieto di vendere veicoli a benzina e diesel - a condizione che siano alimentati con carburanti sintetici, cioè in grado di garantire la neutralità climatica. Ad annunciare l’intesa su Twitter è stato il vicepresidente della Commissione, il socialista olandese Frans Timmermans, responsabile per il Green Deal europeo.

Il voltafaccia

La svolta dovrebbe spianare la strada all’approvazione definitiva della norma che prevede lo stop delle vendite di auto tradizionali e lascia l’Italia senza un alleato fondamentale nella battaglia ingaggiata a Bruxelles su questo fronte solo qualche settimana fa - sfruttando anche la posizione assunta a sorpresa da Berlino soprattutto per motivi di politica interna. L’obiettivo di Roma era aggiungere, insieme agli e-fuels, pure i biocarburanti tra i combustibili utilizzabili dai motori termici dopo il 2035, un settore che ci vede all’avanguardia.

«Regalo alla Cina»

«L’Italia, senza nessuna inutile prova di forza, in queste ore è impegnata a fornire tutti gli elementi utili per far comprendere all’Ue, in modo scientificamente e razionalmente inappuntabile, l’importanza di inserire i biocarburanti tra i combustibili verdi - ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin – Contiamo che l’Europa non si dimostri irragionevole e sorda ai richiami che provengono da un Paese fondatore». E Matteo Salvini: «A tutela di posti di lavoro, ambiente e attività produttive e per non fare solo un enorme regalo alla Cina è necessario che l’Europa apra anche ai biofuels». Ma alla luce dell’intesa annunciata da Timmermans, al momento Bruxelles pare intenzionata ad accogliere solo le richieste di Berlino per sbloccare l’impasse in cui, con un colpo di scena, era finito l’iter della norma sulle auto ecologiche, su cui il Parlamento Ue aveva già dato il suo ok e che aveva superato anche il negoziato con il Consiglio.

Il gelo dell’Audi

Ma sugli e-fuel non mancano le critiche, e non solo dei verdi . Per Markus Duesmann, patron dell’Audi (gruppo Volkswagen), i carburanti sintetici «non sono destinati a giocare, nel medio termine, un ruolo rilevante nel settore delle auto più vendute». E dato il costo molto elevato, secondo altri esperti verranno utilizzati al massimo per vetture di lusso come le Porsche o le Ferrari.

