Binario in cantiere per il primo viaggio del Trenino verde 

Le rotaie sono un corpo unico. Dirimpetto la stazione di via Lungomare, a una settimana esatta dal viaggio inaugurale del Trenino Verde, l’impresa ha completato l’allestimento dei binari che fino a qualche giorno fa erano smontati e poggiati lungo il muro di cinta che incornicia la ferrovia. Lungo il percorso la ditta ha accumulato alcuni metri cubi di ciottolato da distribuire sul tracciato ferroviario che si estende verso Tortolì, così da renderlo omogeneo in vista del transito del mezzo turistico. L’accelerata nei lavori, commissionati da Arst, fa pensare che il cantiere terminerà giusto in tempo per il primo viaggio stagionale di domenica prossima. Il Trenino partirà da via Lungomare e raggiungerà la stazione di Lanusei, capolinea da ormai due stagioni. La tratta, negli ultimi anni, ha subito un ridimensionamento cancellando via via le destinazioni Seui, Ussassai e Gairo. Tuttacia, il servizio è pronto all’inaugurazione. L’incontro ad Arbatax è fissato per le 8.40. Durante il percorso è previsto il passaggio per la vecchia cantoniera di Sella Elleci con breve sosta, il transito a Elini e l’arrivo alle 10.30. Dopodiché partenza per il bosco Seleni in minibus, visita archeologica del parco, pranzo con degustazione (opzionale) al fresco dei boschi del Gennargentu e rientro verso la stazione alle 17. L’arrivo ad Arbatax intorno alle 18.30.

