Binari della metro, chiude via Galvani 

Nei computer e negli apparecchi elettronici lo “stress test” è la prova più estrema, quella che sottopone i pc ad un carico di lavoro intenso e impegnativo così da vedere come si comporteranno nelle situazioni più difficili. Per la viabilità di una parte del quartiere Genneruxi, ma soprattutto per quella che coinvolge tanti cagliaritani pendolari diretti a Quartu, la prova estrema scatterà questa mattina, quando gli automobilisti dell’ora di punta troveranno chiuso l’accesso di via Galvani e poi percorrere l’intera via Mercalli. Una novità legata ai lavori di raddoppio dei binari della metro che – per quanto tempestivamente annunciata – potrebbe cogliere alla sprovvista tanti automobilisti, costretti a proseguire dritti e salire sull’Asse Mediano per poi raggiungere la bretella di Terramaini dal viadotto di via Berlino. Per fortuna, almeno stando all’Arst che è il committente dell’opera, il cantiere dovrebbe chiudersi entro il 19 febbraio.

Il nuovo cantiere

La conferma dell’odierna chiusura dello svincolo è arrivata ieri sera dall’assessore alla Mobilità, Alessio Mereu. «I lavori dureranno una decina di giorni», ha chiarito, «poi quello svincolo sarà riaperto». Nell'ordinanza la chiusura è stata annunciata sino al 19 febbraio, così da dare la possibilità agli operai che stanno lavorando al raddoppio della linea della metropolitana leggera di intervenire in assoluta sicurezza. Da un lato gli automobilisti che percorrono viale Marconi saranno costretti a proseguire dritti per poi salire sull’Asse Mediano, dall’altra si potrà raggiungere Genneruxi passando da via Berlino o da via dei Conversi, passando per largo Gennari.

L’iter dei lavori

L’Arst prevede di completare tutti i lavori relativi al raddoppio, salvo imprevisti, per il mese di aprile. Da alcuni giorni, proprio in largo Gennari si sta lavorando per completare lo scavo necessario al sistema di elettrificazione dei binari, poi il cantiere si occuperò del raddoppio dei binari vero e proprio per potenziare il collegamento Gennari-Caracalla.

La presenza del cantiere ha ridotto la carreggiata e generato qualche disagio per gli abitanti di Genneruxi, ma le ripercussioni principali dovrebbero arrivare da oggi con l’intervento all’imbocco di via Galvani. Oltre alla chiusura dello svincolo, l’ordinanza impone anche «l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, per lunghezza 10 metri, prima e dopo il passaggio a livello». A vigilare che non vi saranno intoppi ci saranno le pattuglie della Polizia Locale. Per gli automobilisti che arriveranno da via Cettigne, invece, l’obbligo sarà quello di svoltare a destra in via Mercalli e immettersi sull’arginale.

Con largo Gennari a mezzo servizio e il tappo sul versante opposto qualche disagio potrebbe verificarsi per chi deve attraversare il quartiere all’ora di punta: già in questi giorni, infatti, non era raro vedere auto incolonnate e clacson urlanti.

