Binaghi: vittoria del gruppo  

Tutti al Quirinale il 21 dicembre. L’invito del presidente Sergio Mattarella è arrivato a pochi minuti dagli ultimi scambi fra Sinner e De Minaur, a suggellare il trionfo azzurro. E la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della finale ha telefonato al presidente Angelo Binaghi per congratularsi e invitare le due nazionali, quella maschile di Davis e quella femminile di Billie Jean King Cup, a palazzo Chigi appena possibile. E sul campo, mentre la squadra azzurra festeggiava, proprio Binaghi ha voluto fare i suoi ringraziamenti. «La dedico al ministro dello Sport, Abodi, che è venuto qui a rappresentare il governo. E un pensiero va a mio padre, mi spiace che non ci sia più». Binaghi poi riserva una stilettata all’attuale presidente del Coni: «Un pensiero anche al presidente Malagò, che in tutti questi mesi, e con questi successi organizzativi, non ha mai trovato la forza di fare una volta i complimenti alla federazione». E ancora. «Una vittoria che corona un lavoro ventennale, siamo partiti dalla serie C, abbiamo scalato i vertici del tennis mondiale e adesso ci aspettano dieci anni di grande tennis». Poi un pensiero va a Fabio Fognini «che ha vinto un torneo qui in Spagna e ha fatto tanto per il tennis italiano, saluto le ragazze, dieci giorni fa hanno perso la finale mondiale». Il gruppo: «Credo che il capitano abbia indovinato tante cose, ha creato un gruppo di amici contro il mio parere, che penso debba giocare il più forte anche se antipatico. Si è preso le sue responsabilità, a Bologna avevamo perso, qui eravamo morti due volte. Avete visto Arnaldi? Ha giocato male, ma ha tirato fuori energie incredibili per i suoi amici. La Coppa è stata vinta da un gruppo di amici».

Una “visione”

«È un successo che nasce da una visione che, con coraggio e determinazione, la FITP ha portato avanti investendo sui giovani, sui tecnici, sui centri di formazione, sui circoli e sulla promozione dei grandi eventi». È la nota di Sport e Salute: «Complimenti a capitan Volandri e al presidente Binaghi. La vittoria di Malaga è un insegnamento per tutti: credere nei sogni perché con passione, impegno, dedizione e sacrificio si possono avverare», conclude la nota.

