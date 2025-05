binaghi: un’edizione memorabile 

ROMA. Quella degli Internazionali d'Italia che si sono chiusi è stata, comunque la si guardi, un'edizione memorabile. Lo dicono anche Angelo Binaghi e Marco Mezzaroma, numeri uno rispettivamente di Fitp e Sport e Salute ricordando, nella classica conferenza stampa finale, i momenti chiave come «l'elezione del nuovo Papa vissuta in diretta al Foro Italico», la visita al Pontefice insieme a Sinner e la presenza del «presidente della Repubblica, dopo tanti anni, per Paolini evidenziando la considerazione che c'è per il tennis e per questo torneo».

Numeri strabilianti

Ma ci sono soprattutto i numeri che testimoniare il successo della manifestazione con 390 mila gli spettatori paganti, incassi che hanno superato i 35 milioni di euro e un impatto economico sul territorio di circa 900 milioni. Mentre l'impatto sociale arriva a 357 milioni. E a beneficiarne è tutto il tennis con 350 società e 57.045 tesserati in più rispetto allo scorso anno. Ma l'obiettivo è quello di continuare a crescere, anche grazie alla riqualificazione del Centrale che, entro la fine del 2027, avrà la copertura e 2.000 posti in più permettendo anche di ospitare fino a 20 diversi eventi puntando sulla multifunzionalità. E anche a costo di rinunciare a uno degli impianti visto che, come ammesso da Mezzaroma, «stiamo studiando soluzioni che prevedono la non presenza della Grand Stand Arena in futuro. Abbiamo dimostrato di poterci adeguare alle condizioni che cambiano».

Quinto slam

E poi c’è sempre il grande sogno che il dirigente cagliaritano - mago dell’impossibile - non rinuncia a cullare, dopo aver portato in Italia, in rapidissima sequenza, le Atp Next gen Finals, le Atp Finals (confernate per altri cinque anni) e, per ultima, la fase finale della Coppa Davis. «Perché i tornei slam devono essere quattro e sempre quelli? Tutte queste cose non sono giuste. Sono cose che preservano i monopoli e non aiutano il tennis a crescere», risponde poi il presidente della Fitp, a chi chiede se Roma possa ambire a diventare il quinto torneo Major del circuito. «Noi faremo la nostra parte, ma non ci dobbiamo dimenticare da dove arriviamo», aggiunge. «Noi in federazione non abbiamo il mandato per essere secondi dietro al calcio e dietro gli slam». Poi sulla possibilità che il Foro Italico diventi un centro tecnico federale ha detto: «Questo è un impianto polifunzionale e ha troppi vincoli affinché diventi tale. Noi poi vorremmo farlo di dimensioni superiori a questa, perché dovrebbe esserlo anche del padel». Infine ha concluso sul Fort Apache costruito per Sinner nel Foro Italico: «È stato molto più equilibrato, lo ha usato spesso, ma non sempre. È stato molto saggio».

Il parterre

Poi Mezzaroma e Binaghi si sono goduti sul Centrale la finale maschile. Richissimo mil parterre, dal presidente del Coni, Giovanni Malagó a quello della Camera, Lorenzo Fontana, ai ministri Antonio Tajani, Francesco Lollobrigida, Paolo Zangrillo, Marina Elvira Calderone. Poi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il senatore e presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. E poi personaggi come Bruno Vespa, l'ex sindaca della Capitale, Virginia Raggi, l'allenatore Daniele De Rossi e diversi presidenti federali.

