Binaghi sorride: ci sarà tanta Italia al 175 di Cagliari 

«Dimitrov poteva essere la grande sorpresa dell’Atp 175 a Monte Urpinu, purtroppo ieri notte ci ha detto che non verrà. Ma ci saranno tanti giocatori di alto livello». Angelo Binaghi, numero uno della Federtennis e padel, nel suo intervento nel corso del terzo speciale su Radiolina dedicato al torneo di Cagliari, condotto da Lele Casini, “apparecchia” il torneo Atp 175 al Tennis Club Cagliari e sottolinea: «Arriverà anche Matteo Berrettini a caccia di punti in singolare, un finalista di Wimbledon». Il torneo torna sulla terra rossa di Monte Urpinu dopo un anno di assenza, un anno «sabbatico» come lo ha catalogato Binaghi, «perché il circolo di Monte Urpinu è interessato da tempo dai lavori di ristrutturazione».

Il tennista bulgaro, numero 137 della classifica mondiale, 34 anni ed ex numero 3 del ranking, avrebbe goduto di una wild card e ieri è stato sconfitto a Madrid dal paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo.

«Privilegiati»

Binaghi, reduce da un sopralluogo sui campi del Foro Italico con una troupe del Tg1, è inarrestabile: «Spero che la Sardegna e gli appassionati cagliaritani si rendano conto di quali sforzi siano stati fatti dal circolo e dalla federazione per mantenere questa data, molto ambita da altre città ben più grandi», sottolinea, «adattando il Tennis Club agli standard previsti dalla Atp per questo genere di tornei».

Binaghi snocciola i nomi che vedremo sul nuovo Centrale – «il cui terreno è stato rialzato di oltre un metro per migliorare la visibilità e non ci saranno più quelle barriere in plexiglas» – ovvero i migliori italiani eccetto Sinner e Musetti: «Cobolli, Darderi, Bellucci, il finalista di Wimbledon Berrettini, Sonego e Cinà ci saranno di sicuro», sottolinea, «ma anche ottimi giocatori come Munar, Mannarino, Etcheverry e Atmane». Aspettando altri nomi eccellenti in uscita da Madrid.

In campo

Si parte lunedì 27 aprile, finale domenica 3 maggio. «Un’ottima occasione per gustare del buon tennis, anche se da giovedì 30 il centrale sarà sold out», rivela Binaghi, che come al solito respingerà la carica di illustri ritardatari a caccia di un biglietto, magari due. «Spero che non ci sia un assalto, stiamo benissimo così, viva Sant’Efisio», commenta il presidente di Fitp.

Gli stadi

A Madrid ieri è stato allestito un campo in terra rossa al centro del Santiago Bernabeu, che ospiterà alcune sessioni di allenamenti ufficiali dei top players. Il tennis, insomma, che varca la soglia del santuario mondiale del calcio: «Il segnale è forte, il nostro sport ha bisogno di spazio, in Italia stiamo esplodendo e ci stiamo guardando attorno, a Roma, per far diventare il Foro Italico ancora più grande».

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