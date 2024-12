Binaghi: «Sinner esemplare e pulito» 

ROMA. «Non servono più commenti, anche gli accusatori della Wada sostengono la ricostruzione fatta da Sinner, rimane uno degli atleti più puliti ed esemplari dello sport mondiale, poi è successo questo incidente ma sta diventando un caso di scuola. Cambieranno le regole e non è giusto lasciare un ragazzo incolpevole sulla graticola così tanto tempo». Angelo Binaghi è voluto tornare sul caso che preoccupa tanti i tifosi italiani di tennis. Lo ha fatto ieri a Roma, margine di una cerimonia dei Collari d'Oro del Coni per gli anni 2023 e 2024 che ha visto il suo sport grande protagonista. Sulle accuse a Sinner mosse da Kyrgios (che si è augurato di incrociarlo a Melbourne per «scatenargli contro una vera rivolta degli spettatori»), il presidente della Fitp ha aggiunto: «Ho detto a Jannik che serve anche avere degli imbecilli che ti attacchino nella vita così come succede a lui. Sono ulteriori onori, mi preoccuperei se uno come Kyrgios dicesse che stiamo facendo bene. Se si incontrassero in Australia io ci sono e due risate me le farei». Binaghi ha poi concluso: «Migliorare questo 2024 è impossibile, ora l'asticella si è alzata tantissimo. Ci sono ragazzi di 22-23 anni che il mondo ci invidia, hanno di fronte 10-15 anni di grandi successi che capitano tutti insieme come quest'anno é difficile. Il futuro è nostro».

La cerimonia ha visto protagonisti, tra gli altri i medagliati azzurri delle Olimpiadi, tra i quali la cagliaritana Marta Maggetti (oro nella vela) e l’oristanese Alessia Orro, assente come molte altre azzurre della pallavolo perché impegnata in Cina nel Mondiale per Club. La sua VeroVolley debutterà stanotte.

RIPRODUZIONE RISERVATA