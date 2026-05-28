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Il presidente.
29 maggio 2026 alle 00:25

Binaghi: orgogliosi di lui 

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«Voglio ringraziare Jannik Sinner per la grande sportività e il senso di responsabilità dimostrati. In condizioni climatiche estremamente difficili, dopo un malore evidente, Jannik ha scelto comunque di restare in campo e di concludere la partita con rispetto per il torneo, per il pubblico e per il suo avversario». Sono le dichiarazioni, in una nota, del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, il cagliaritano Angelo Binaghi, dopo il malore che ha impedito al numero 1 al mondo di competere al meglio nel match del secondo turno del Roland Garros.

Il presidente della Fitp evidenzia come Sinner, nonostante le difficoltà fisiche, abbia fatto di tutto per far arrivare al termine la sfida di ieri pomeriggio. «Le sconfitte fanno parte dello sport», ha aggiunto Binaghi, «ma il carattere e la correttezza mostrati da Jannik valgono molto più del risultato. A nome della Federazione Italiana Tennis e Padel gli siamo vicini e siamo orgogliosi di lui, non solo come campione, ma anche e soprattutto per i valori che continua a trasmettere».

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