Binaghi: la Davis nella mia città 

«Per me oggi si chiude un cerchio». Il numero uno del tennis italiano lascia tutti col fiato sospeso, ma è solo un istante: «Non vi libererete facilmente di me». Il cerchio che si chiude è quello dei ricordi, dell’affetto per la città, dell’amore per il padre Roberto, fondatore del Tennis Club Cagliari: «Ho cominciato ad amare questo sport facendo il raccattapalle, in Davis a Cagliari alla fine degli anni ‘60, oggi torno nella mia città con la Coppa». Angelo Binaghi ha gli occhi del trionfo, nel cuore del Municipio, lo lega una vecchia amicizia con il presidente del Coni Bruno Perra e quello del Consiglio comunale Edoardo Tocco, figli dell’agiata borghesia cagliaritana e oggi ai vertici di sport e politica. Con Paolo Truzzu e Gianni Chessa c’è feeling, la stessa visione su sport e turismo, e su una città che è stata per troppo tempo orfana di un impianto sportivo chiuso per i grandi eventi: «Nel nuovo palazzo dello sport potremo ospitare anche gli incontri di Coppa Davis», sottolinea, lui che di quell’impianto è stato il “motore” quando è riuscito a mettere allo stesso tavolo Truzzu e il presidente Solinas, due che – lo dice la storia – non hanno quasi mai viaggiato in sintonia.

Il trofeo

«Credo non ci sia un oggetto nel mondo dello sport che abbia un valore più iconico della Coppa Davis», ha sottolineato Binaghi, «un trofeo antico come pochi. E poi perché credo che giocare in Coppa Davis sia il sogno di milioni di ragazzini nel mondo che iniziano a giocare a tennis. Perché giocare in Davis non vuol dire solo farlo per sé stessi, ma per la propria famiglia, la propria comunità, il proprio Paese. Significa avere il tifo di milioni di persone com’è successo a Jannik Sinner e alla nostra nazionale a Malaga». E Cagliari questo privilegio di ospitare la nazionale di tennis l’ha avuto per ben sei volte: «Sei match molto diversi tra loro – ha detto Binaghi – qualcuno molto facile, come la vittoria per 5-0 sull’Ungheria, qualcuno con qualche problema che strada facendo si è risolto come contro il Cile, la Georgia o la Slovacchia». Lui, che le ha viste tutte, ricorda la sfida forse più importante nella memoria degli appassionati di tennis, e non solo quelli sardi: «La vittoria contro la Svezia e in particolare il successo di Canè nel centrale del Tc Cagliari».

La storia

«Circa sessant’anni fa il Comune affidò a un giovane di belle speranze (il padre) una terra incolta su una collina, nella periferia di Cagliari, facendo un investimento che oggi ha portato ad avere uno dei luoghi più belli della città e uno tra i club migliori d’Italia». L’Italia ha vinto per la seconda volta la grande insalatiera d’argento: «E ora è in mostra qui, a Cagliari: possiamo dire che si è concluso un ciclo anche per me, che ero un bambino che faceva da raccattapalle e che oggi porto la Coppa e la offro alla mia città così tutti possono ammirarla da vicino».

