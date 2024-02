Binaghi: la Davis è il successo più bello di tutti 

Roma. Quell’insalatiera è sempre nel suo cuore. Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ha ribadito ieri al Quirinale che «Sinner ha compiuto un'impresa, ma la Coppa Davis è speciale perché è la competizione più bella e affascinante di tutte. In uno sport individuale, è l'unica competizione nella quale ti puoi spendere per i tuoi compagni, per la tua famiglia, per il tuo Paese. Oggi abbiamo mantenuto una promessa, fatta due anni fa dopo la finale di Berrettini a Wimbledon. Ora ce la metteremo tutta perché questo incontro diventi una consuetudine, e non passino altri 47 anni...».

Come Morpurgo

L'incontro di ieri era stato aperto dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, che dopo aver ringraziato il Presidente «per la sua vicinanza e complicità col mondo dello sport», ha sottolineato che l'Italia ha vinto solo una medaglia olimpica nel tennis, 100 anni fa, un bronzo con de Morpurgo a Parigi 1924, e di avere la sensazione che «quest'anno proprio lì possiamo ripeterci, e non con una sola medaglia». «Bisogna rendere merito al gran lavoro di uomini e donne, di tecnici, dei dirigenti del tennis», ha aggiunto Malagò, «non dimentichiamo quando il tennis italiano era in serie C».

Il capitano

«Una medaglia a Parigi? Ci proveremo, ma non so se sarà quest'anno», ha messo le mani avanti Filippo Volandri, capitano azzurro di Coppa Davis, visibilmente emozionato: «Un'emozione incredibile», ha ammesso, «Mattarella ha usato parole toccanti nei nostri e miei confronti. É ferratissimo sul tennis e ci segue, è molto gratificante per noi», ha detto poi uscendo dal Quirinale. «Ora le aspettative sono più alte, così come le responsabilità. Speriamo l'incontro di oggi sia un arrivederci», ha aggiunto.

L’amicizia

Belle le parole dedicate da Jannik Sinner a Matteo Berrettini che, pur infortunato, ha sempre sostenuto la squadra di Davis: «È un momento bellissimo per il tennis italiano, Jannik ha fatto un miracolo e userò questa energia per il mio tennis. Le parole di Jannik mi fanno piacere perché sono vere, mi è stato vicino dopo Malaga, siamo diversi ma simili», ha detto il romano.

RIPRODUZIONE RISERVATA