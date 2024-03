Binaghi gongola:  «Un momento che fa impazzire» 

Per il tennis italiano, in estasi per la vittoria di Luca Nardi, il momento è «da impazzire». Non nasconde la soddisfazione il presidente Fitp Angelo Binaghi, che a Torino ha parlato di «un momento veramente incredibile» del tennis nostrano, che vanta nell'ultimo anno quattro vittorie contro il numero 1 al mondo, e «nel quale - dice - le fatiche che stiamo facendo per cercare di gestire questo momento molto spesso passano in secondo piano per queste straordinarie notizie. E questo è uno di quei giorni».

Superpotenza

«Io sono come Sinner: ho sempre rispettato tutti ma non ho mai avuto paura di nessuno. Non siamo una superpotenza ma credo che in questo momento l'Italia nel tennis mondiale è sicuramente una superpotenza», ha aggiunto a chi gli chiedeva se ci siano timori che la partnership del fondo arabo Pif con Atp possa allontanare le Finals dall'Italia. «Quello che abbiamo oggi in Italia non ce l'ha nessuno al mondo - dice - una generazione di campioni giovani che nessuno ha e la grande capacità di gestire eventi del genere. E abbiamo una popolarità del nostro sport in Italia difficilmente raggiungibile da altri Paesi e soprattutto una sensibilità da parte del governo e delle pubbliche amministrazioni che non abbiamo mai riscontrato, una cosa difficile da avere». Per Binaghi, dunque, «abbiamo tutto quello che serve». Campioni compresi: dopo Sinner, e i due doppi che stanno affinando l’intesa, ecco spuntare Nardi con il suo successo straordinario.

Le ATP Finals

Un giorno positivo anche dal punto di vista dei numeri, quelli delle Nitto Atp Finals di Torino 2023: bilancio da record, un valore commerciale di 41 milioni, ma anche 2024, con un risultato di biglietteria mai visto, con un possibile sold out, ipotizza Binaghi, «già prima dell'estate». A oggi, infatti, i biglietti venduti sono 98.430, «due volte e mezzo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - sottolinea - e con un incasso di oltre il triplo, più di 14,7 milioni». Ed è con la forza di numeri come questi che l'Italia, e Torino per prima, che deve però fare i conti con un impianto che ha raggiunto la sua massima capienza e sul quale si stanno facendo dei ragionamenti, punta a tenere il torneo dei maestri anche oltre il 2025. Sfidando anche la possibile concorrenza dell'Arabia, entrata nel mondo Atp con il fondo Pif.

RIPRODUZIONE RISERVATA