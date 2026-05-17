Binaghi: edizione record Il nostro sport in Italia  è il miglior investimento 

Roma. Un’edizione da record, l’ennesima per gli Internazionali di Roma che stavolta diventa ancora più bella per il tennis italiano grazie alla vittoria di Jannik Sinner. «Il tennis italiano oggi rappresenta un'opportunità per i giocatori, per tutti gli appassionati che stanno vivendo insieme a noi un momento di passione travolgente», dice il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi.

I numeri

Il successo dell’edizione 2026 è certificato dai numeri registrati durante il torneo. «L'impatto economico sul territorio ha raggiunto il miliardo di euro, generando entrate fiscali di circa 165 milioni», dice il numero uno della Federtennis che snocciola i dati. «L'impatto sociale è 470 milioni di euro e i nuovi praticanti indotti da questa manifestazioni sono quasi 7mila». Straordinario anche il dato degli spettatori. «Abbiamo superato la soglia dei 400mila spettatori», 418.815, per l’esattezza, battendo il record dello scorso anno con 399mila. «Un dato ottimo che risente comunque dei giorni di pioggia», sottolinea ancora Binaghi. «Un dato direi ottimo, che risente anche dei giorni di pioggia senza i quali probabilmente, anzi sicuramente, avremmo fatto meglio. Abbiamo battuto per 2-3 volte il record storico giornaliero, superando le 43.000 presenze sul site. Un'ulteriore crescita, poi, arriverà con la copertura del Centrale», aggiunge.

Il Centrale

Del tetto del Centrale si parla da decenni. Nel 2008, il progetto originario che diede vita all’attuale impianto prevedeva già una copertura ma venne bocciato perché ritenuto “impattante” dalla Giunta capitolina dell’epoca (alla cui guida era Alemanno). Adesso, però, sembra essere la volta buona. Con la delibera del consiglio comunale di Roma si è infatti concluso il percorso progettuale per la riqualificazione architettonica e funzionale del “Centrale” del Foro Italico che prevede la creazione di una struttura polifunzionale attiva tutto l’anno, dotata di una copertura semovibile, dove la capienza salirà da 10.500 a 12.500. l lavori, con un investimento di 60 milioni di euro da parte di Sport e Salute, inizieranno a giugno e dovrebbero concludersi alla fine del 2027. Ciò significa che dall’edizione 2028 degli Internazionali d'Italia il Centrale sarà totalmente rinnovato e, soprattutto, avrà il tetto.

In salute

«Da un punto di vista tecnico, come Federazione Italiana Tennis e Padel», sottolinea Bianghi, «credo che abbiamo dimostrato, in linea con quello che sta succedendo tutto l'anno in giro per il mondo, quanto valga il tennis italiano. Abbiamo certamente dei giocatori da recuperare da un punto di vista fisico», Musetti e Nardi, per esempio, «e altri da recuperare da un punto di vista di piena performance agonistica», come Paolini, Berrettini, Sonego e Bronzetti. «Abbiamo però avuto delle belle prestazioni anche nel settore femminile: la Cocciaretto, la Grant, la Basiletti che ha rappresentato nel miglior modo possibile i 55.738 partecipanti di questo torneo che hanno cominciato come lei a giocare le pre-qualificazioni. Lei poi le ha vinte, ha giocato le qualificazioni, ha battuto due Top 100, si è qualificata e ha superato un turno nel main draw dando compimento a quello che è il sogno che vogliamo realizzare con le pre-qualificazioni. Abbiamo infine avuto delle ottime performance, prima di tutto con Darderi, poi con Pellegrino ma direi anche che Arnaldi e Bellucci hanno fatto degli ottimi risultati. Ora festeggiamo la vittoria nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori, e un ragazzo che si chiama Jannik Sinner».

Diritti tv e risorse

Quest’anno gli Internazionali non hanno avuto la vetrina di Raiuno e Raidue, perché la titolare della licenza ha deciso strategicamente di offrire la finestra in chiaro su Tv8. Binaghi parla di «gravissimo danno per una federazione come la nostra, che ha come primo obiettivo quello di diffondere il più possibile il nostro sport: parliamo di una differenza di circa il 50%, in termini di audience, tra il 2025 e quest’anno.

Capitolo contributi. Va ricordato che gli Internazionali, a differenza delle Atp Finals, non ricevono contributi pubblici. Sport e Salute, partner della Fitp nell’organizzazione, destina a tennis e padel 16 milioni nell’ambito della ripartizione dei fondi annuali per lo sport, ma queste risorse vengono impiegate per le spese del settore tecnico nazionale. «Quei 16 milioni che ci arrivano da Sport e Salute vengono inviati in un conto corrente dedicato per le spese sportive del settore tecnico nazionale e sono un terzo delle spese totale in quell'ambito. Non un solo euro che lo Stato ci dà, viene speso altrove. E' tutto tracciabile, quindi», dice ancora.

La novità

A margine della conferenza stampa conclusiva degli Internazionali, Binaghi ricorda che «abbiamo firmato per la prima volta nella vita della federazione un importante protocollo con il ministero dell'Istruzione che ci permetterà non solo di essere ancora più penetranti con l'opera che facciamo nella scuola, ma ci permetterà per la prima volta di formare in tutte le scuole d'Italia i docenti. Non sarà solo un'invasione festosa all'interno delle scuole da parte nostra, ma per la prima volta avremo degli avamposti importantissimi che dovremo far crescere, istruire e soprattutto motivare perché noi oggi con le risorse e con le entità che lo Stato ci dà e che producono quel risparmio nel settore sanitario investiamo praticamente tutto nella scuola e andiamo a coprire circa il 15% di tutti i bambini e degli studenti della scuola italiana. È nostro auspicio cercare di crescere nel tempo e cercare di arrivare il più in alto possibile».

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