Binaghi e Giulini alla scuola politica dei Riformatori 

L’economia dello sport al centro del terzo appuntamento della Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori e coordinata dal capogruppo in Consiglio regionale Umberto Ticca, in programma domani all’hotel Holiday Inn di Cagliari a partire dalle ore 9.30. L’area tematica sarà dedicata allo sport, tema centrale per la crescita futura della Sardegna, capace di generare effetti di breve, media e lunga durata in termini di impatto sociale ed economico (diretto e indiretto). Parteciperanno alla tavola rotonda moderata da Enrico Pilia, vice caporedattore sportivo de L’Unione Sarda, Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel, Fitp, Paolo Barelli, capogruppo Fi alla Camera e presidente Federazione Italiana Nuoto, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari Calcio.

Gli ospiti

Due, come sempre, gli ospiti politici della giornata. I lavori mattutini partiranno con Elisabetta Gardini, vice capogruppo Fdi alla Camera, che analizzerà lo stato di salute dell’Europa con Flavia Corda, vicecaporedattore Rai Sardegna. Alla sessione tematica dedicata allo sport seguirà la chiusura con Maurizio Lupi, capogruppo di “Noi Moderati” alla Camera, che dialogherà con Aldo Salaris del Centro nell’assetto politico di oggi. La scuola di formazione politica - nell’edizione 2025 declinata su quattro mattinate di lavori anziché tre come nelle precedenti edizioni - si chiuderà il 29 marzo.

