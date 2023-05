Binaghi: cresceremo e porteremo più big  

La città di Cagliari ha risposto bene (ieri il campo centrale del club di Monte Urpinu era gremito) e la qualità del gioco è stata elevata («livello pari ad almeno a un Atp 250»). Il bilancio della prima edizione del Sardegna open, il torneo premium della neonata categoria Atp Challenger 175 chiuso ieri è positivo. «Il torneo a Cagliari sarà sicuramente il primo di una lunga serie e l’evento diventerà un gioiello con cadenza annuale che entrerà nelle abitudini dei sardi», dice il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi. Che poi aggiunge: «È la prima esperienza, ma è importante che il nome e l’affidabilità della sede circolino nel circuito».

Si traccia il bilancio ma si guarda già al prossimo anno. «Valuteremo se in futuro trasformare il Sardegna Open in un torneo combined, aprendo anche alle donne. Ci penseremo, e faremo le scelte migliori sulla base della nostra esperienza, riconosciuta fra le più importanti a livello mondiale», spiega ancora il numero uno della Fitp. Ma c’è anche di più. «In futuro pensiamo di mettere a punto qualcosa: quest'anno abbiamo offerto le wild card agli italiani. E va bene, perché questo torneo è stato immaginato soprattutto per loro. Ma bisognerà capire se poi verranno». Cioè, «il torneo gemello che si è disputato in Francia ha avuto qualche stella in più perché hanno utilizzato le wild card per portare, per esempio, Andy Murray», ex numero 1 del mondo, «e Tommy Paul», che è top 20. «Pensavo che Musetti e Sonego sarebbero venuti a Cagliari», dice ancora Binaghi, «ha inciso il fatto che hanno perso subito a Madrid, e magari proprio per questo hanno preferito tornare in officina anziché giocare un altro torneo. Però questo è il punto. Dovremo capire se sarà il caso di seguire l'esempio dei francesi, privilegiando lo spettacolo con quei due-tre giocatori in più che possono far crescere il torneo». Si vedrà. ( ma. mad. )

