Binaghi contro le partite in pay tv: «Italia penalizzata»  

Parigi. «Domani gli appassionati di tennis spagnoli vedranno in chiaro la semifinale di Carlos Alcaraz contro Musetti al Roland Garros. Si tratta di un diritto garantito per legge in considerazione della rilevanza nazionale dell'evento. In Italia i milioni di tifosi di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non avranno la stessa fortuna». Non ci sta Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel, e torna sulla polemica del tennis trasmesso in tv solo per chi si abbona alla pay tv. I due più forti tennisti italiani sono approdati alle semifinali dello Slam parigino, come non accadeva da oltre sessant’anni, e il dirigente numero uno del tennis italiano – in una nota – esprime il suo disappunto perché milion di appassionati italiani non vedranno le due partite: «Ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale e inaccettabile: gli sforzi dell'intero movimento tennistico nazionale e gli incredibili risultati sportivi dei nostri atleti sono appannaggio di una piccola minoranza di abbonati alla pay tv».

Le partite del Roland Garros vanno in onda su Eurosport, emittente che si può vedere solo con abbonamento. «Una situazione che non ha precedenti né uguali in altri sport e che rischia di ripetersi in occasione della finale di Parigi e del prossimo Slam a Wimbledon - sottolinea Binaghi - auspichiamo con forza un intervento normativo del Governo affinché il tennis italiano, ostaggio di logiche di business, venga restituito ai milioni di appassionati che chiedono di poter assistere ad un momento senza precedenti nella storia del nostro sport».

Gli strali e i numeri

Binaghi, nei giorni scorsi durante gli Internazionali di Rona, aveva aperto il fronte della polemica con le pay tv, e in particolare con Sky: «E’ una vergogna che solo pochi possano vedere una finale dei nostri ragazzi a Parigi o a Wimbledon. Si impedisce a chi non è ricco di poter prendere esempio, e magari indirizzare la propria vita positivamente. L’esclusiva tv è un enorme danno sociale, chiederemo sia stimato». La Rai, nel corso del Masters 1000 di Roma, aveva trasmesso in chiaro alcune partite del torneo, come il ritorno di Sinner in campo, su Rai 2, dalle 19 alle 21, che aveva raccolto circa il 10% di share e un milione e mezzo di telespettatori. (e.p.)

