Binaghi: atp FINALS in italia sino al 2030 

TORINO. Ora è ufficiale. Le Atp Finals rimarranno in Italia fino al 2030. L’annuncio è arrivato ieri nello scenario più bello possibile: sul campo dell’Inalpi Arena, durante la premiazione dell’edizione 2024 che ha incoronato Jannik Sinner. L’accordo precedente sottoscritto da Atp (presidente Andrea Gaudenzi) e Fitp garantiva un’ulteriore edizione a Torino, quella del 2025. Con il rinnovo quinquennale, la certezza che l'atto conclusivo del tour mondiale continuerà a essere ospitato in Italia (forse a Milano). «Voglio ringraziare l’Atp e il nostro presidente Gaudenzi che ci rinnova la fiducia, abbiamo il tennista più forte del mondo», dice il numero uno della Federtennis Angelo Binaghi. «Faremo diventare ancora più grande questa manifestazione, siamo un grande Paese ed è anche merito della vostra passione», sottolinea, rivolgendosi ai quindicimila dell’Inalpi Arena. «È stata un’edizione storica», dice ancora, «gli spettatori alle partite, agli allenamenti e alla cerimonia di apertura sono stati 210.275, con un impatto economico che supera il mezzo miliardo».

Verso la Davis

In mattinata, Binaghi aveva annunciato la formazione per le finali di Malaga della Coppa Davis. Il capitano Filippo Volandri ha convocato Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Prima sfida, giovedì alle 17, contro l’Argentina. «Scegliere non è mai facile ma questi ragazzi facilitano sempre il compito mettendosi a disposizione perché sanno di essere tutti indispensabili all'interno di questo percorso. Chi scenderà in campo lo farà per tutti i propri compagni e per tutto il gruppo e da questi valori sono convinto che possano arrivare solo grandi risultati», ha detto il capitano Volandri.

