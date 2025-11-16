BINAGHI ADESSO CHIAMA IN CAUSA IL GOVERNO: «siamo il miglior investimento per l’italia» 

TORINO. «Una bella impresa». Il presidente Fitp Angelo Binaghi archivia l'organizzazione delle Atp Finals di Torino, che quest'anno hanno sfiorato, annuncia in conferenza stampa, «le 230mila presenze, quasi il doppio del primo anno, con un impatto economico di 591 milioni, un extra gettito fiscale di 92,3 milioni a fronte di un investimento statale di 13,7 milioni, ossia quasi 7 volte». Per Binaghi sono «valori che devono essere presi come punto di partenza», e richiama altri dati come «l'impatto sociale di 386 milioni, superiore all'anno scorso, con un risultato di 5,31 euro per ogni euro investito e un effetto sistema Italia pari a 41 milioni. Senza dimenticare che il tennis e il padel sono il secondo sport come numero di praticanti e appassionati tra i 16 e i 69 anni».

Il futuro

«L'argomento di questa settimana era fare bene questa edizione. Da domani si apre una seconda fase, che sarà quella di continuare a farle a Torino per un anno, ma nello stesso tempo incominciare a dialogare, innanzitutto con il Governo, per capire l'applicabilità della nuova legge alla Finals dei prossimi 5 anni. In funzione di quello verranno conseguentemente prese tutte le altre decisioni, ricordandosi bene che sono un asset dell'Atp, che sono in concessione alla Fitp per 5 anni e quindi la decisione su dove farli in Italia sarà una decisione congiunta fra noi, Atp e tutti gli altri stakeholder, quindi sponsor, territori e tutti quelli che hanno avuto un ruolo importante in questo straordinario successo che sono stati questi primi 5 anni in Italia e a Torino».

Un affare

Binaghi ricorda che della nuova legge sullo sport «abbiamo potuto discutere con il Governo solo nelle ultime ore, quindi sarà oggetto di confronto nelle prossime settimane». Ma di una cosa il presidente è sicuro: «Il tennis italiano è il migliore investimento possibile per il Governo nello sport, in termini materiali, di ritorni economici, di posti di lavoro, impatto sociale, visibilità e successo in generale. Insomma, di sviluppo del nostro Paese». E conclude: «Oggi il tennis italiano è talmente forte che in Italia non ci sono solo le Atp Finals o gli Internazionali d'Italia, la finale mondiale di Coppa Davis, che stiamo sottovalutando e che mai avrei pensato con i miei colleghi di riuscire a portare in Italia».

RIPRODUZIONE RISERVATA