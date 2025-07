Binaghi: «Abbiamo vinto tutto» 

Angelo Binaghi non è abituato. Non si abituerà mai. Ma il trionfo epocale di ieri polverizza quella corazza che il presidente nazionale della Federtennis e padel indossa abitualmente anche nei momenti più felici: «Tutto, abbiamo vinto tutto, ci mancava solo questo, il torneo più prestigioso del mondo». Esce dall’incontro con Jannik Sinner, nel ventre del campo centrale di Wimbledon, con la voce rotta dall’emozione: «Gli ho fatto i complimenti, semplicemente, cosa altro gli avrei dovuto dire?». Per un abbraccio ci sarà tempo più tardi, in una serata londinese piena di felicità, di rivincite completate dopo l’incredibile epilogo di Parigi, di champagne e parole dolci.

Binaghi ha il tempo di mettere a fuoco un periodo che non può più essere definito straordinario, perché i successi non si contano più: «La Coppa Davis, gli Internazionali, gli Slam, le Olimpiadi, il tennis italiano vince tutto, sempre, costantemente, eppure continuano ad attaccarci, anche di recente. A volte penso che sarebbe giusto andarsene, e mandarli tutti a quel paese…». Nella testa dell’ingegnere cagliaritano Wimbledon era sempre collocato oltre i sogni, ben più in alto di qualsiasi obiettivo: «Ci sono dei momenti nella vita dove senti concretamente di aver chiuso un cerchio, di avere coronato anche gli obiettivi più incredibili, oggi qui a Londra io mi sento così, esattamente così».

Nessun commento, da parte del capo del tennis italiano, sul fatto che l’avversario di Sinner, Carlos Alcaraz, fosse “supportato” dal Re di Spagna e dal ministro degli Interni mentre per l’Italia, a parte Binaghi, nessuno da Roma abbia sentito l’esigenza di manifestare la vicinanza del Paese a uno dei migliori atleti della storia dello sport italiano e mondiale. Sinner, a proposito di istituzioni, ha potuto contare sugli applausi dell’ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini. L’ammissione del neo presidente del Coni Luciano Buonfiglio («non c’erano aerei per rientrare») fa sorridere per la sua disarmante sincerità.

