Binaghi: a Cagliari wild card italiane Canè: invitatemi 

Angelo Binaghi mette un primo punto fermo sul torneo di Cagliari, il super Challenger 175 che scatterà a maggio e resterà in calendario almeno per tre anni («se la Regione continuerà a sostenerci anche di più, per farlo crescere»): «Abbiamo giovani in crescita ai quali è nostra abitudine far fare esperienza proprio in tornei di questo tipo. Le wild card saranno per loro, non per qualche campione che dovesse uscire prima dal Masters 1000 di Madrid. I giocatori di alta classifica possono iscriversi a Cagliari e rinunciare se poi arrivano tra i migliori 16 a Madrid, nella seconda settimana». Il presidente federale è intervenuto ieri mattina a “Caffè Corretto” su Radiolina raccontando come ha ottenuto il torneo: «La modifica del calendario internazionale, che consente a Roma finalmente di diventare un torneo di due settimane, ci ha dato l’occasione per organizzare in Sardegna un torneo importante come mai (a parte i due recenti Atp 250, ndr ) ce n'erano stati da noi, una nuova categoria che si colloca tra gli Atp Tour e il circuito Challenger».

In precedenza era intervenuto anche Paolo Canè, l’eroe di Monte Urpinu nella sfida con la Svezia del 1990 in Davis: «Davvero vi ricordate ancora quella partita?», ha detto l’ex azzurro, oggi commentatore tv, «io ci penso quasi ogni giorno: quella con Wilander è una delle mie vittorie più belle. Di Cagliari ho un bel ricordo, mi piacerebbe che gli organizzatori mi invitassero per questo torneo».

I tornei Atp

ieri è stata una giornata positiva per gli azzurri negli Atp 500. A Dubai, Lorenzo Sonego ha firmato un capolavoro, battendo in due set Felix Auger-Aliassime, numero 9 del mondo, per 7-6, 6-4, e meritandosi la sfida con il tedesco Sascha Zverev, numero 7. Ad Acapulco i fratelli Berrettini hanno beneficiato del ritiro dei rispettivi avversari: Matteo conduceva 6-0, 1-0 su Molcan; Jacopo 3-6, 7-6, 2-1 su Otte. Negli ottavi avranno Elias Ymer e Alex De Minaur. Fuori Luciano Darderi, battuto da McKenzie McDonald. A Santiago del Cile, Lorenzo Musetti è uscito contro Jaume Munar: 6-4, 6-4. In campo femminile, a Monterrey (Messico), Camila Giorgi, reduce dal successo di Merida, si è arresa alla belga Elena G. Ruse 6-4, 7-5.

