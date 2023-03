Bimbo travolto e ucciso, no al patteggiamento 

Nel sangue e nelle urine dell’imputato c’erano tracce di Thc, la sostanza presente nei cannabinoidi, ma le analisi non hanno potuto stabilire quando avesse fumato né accertare se stesse guidando sotto gli effetti dello stupefacente. È quanto emerso nella prima udienza del processo in abbreviato condizionato a Emilio Pozzolo, 37 anni, conducente dello scooter che, il primo febbraio dello scorso anno, ha travolto e ucciso in via Cadello Daniele Ulver, di appena 15 mesi. La pm Ginevra Grilletti si è opposta alla richiesta di patteggiamento a 4 anni e 8 mesi, da qui l’avvio del processo in abbreviato con l’audizione dei consulenti tossicologi.

Il processo

Il passeggino del bimbo, spinto dalla madre, era stato centrato sulle strisce pedonali dal motorino, causando la morte sul colpo del piccolo. Ieri mattina, la giudice per le udienze preliminari Elisabetta Patrito ha aperto il processo, sentendo in aula il medico legale Roberto Demontis (accusa) e il consulente tossicologo Giampiero Cortis (difesa). Pozzolo, difeso dall’avvocato Patrizio Rovelli, è accusato di omicidio stradale aggravato: la pm Grilletti aveva contestato che il 36enne si fosse messo alla guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma il tossicologo ha chiarito che le tracce di thc presenti nel sangue e nelle urine non consentono di stabilire quando abbia fumato, né tanto meno se stesse guidando sotto l’effetto della droga. La giudice ha poi rinviato al 16 giugno perché la difesa ha annunciato la presentazione di documentazione. Presenti in aula i legali dei genitori del piccolo Daniele Ulver, gli avvocati Francesco Atzori e Paola Spensatello, che hanno rinunciato alla costituzione di parte civile dopo la scelta dell’abbreviato.

La ricostruzione

A febbraio dello scorso anno, secondo la ricostruzione degli investigatori, il 37enne avrebbe toccato i 70 chilometri orari (il limite è di 50) nel percorrere in scooter la via Cadello: arrivato nei pressi del parco di Monte Claro avrebbe iniziato a superare le auto che si erano fermate davanti alle strisce pedonali per far passare la mamma col passeggino che è stato centrato. Il piccolo Daniele Ulver, di soli 15 mesi, è morto sul colpo. Dopo la tragedia Emilio Pozzolo era scappato e aveva nascosto lo scooterone, chiamando il suo legale dell’epoca e manifestando l’intenzione di togliersi la vita. Infine si era costituito. Prima del processo ha chiesto di poter patteggiare 4 anni e 8 mesi (quasi il massimo consentito), ma la pm Grilletti ha rifiutato, ritenendo quella pena troppo bassa.