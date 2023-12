Bimbo travolto e ucciso, l’investitore potrà uscire per lavorare ma di notte dovrà restare a casa 

Dovrà restare in casa nelle ore notturne e, in ogni caso, non potrà lasciare la città. Il 39enne Emilio Pozzolo, cagliaritano, condannato a 7 anni e 4 mesi per aver causato l’incidente nel quale morì il piccolo Daniele Ulver, di appena 15 mesi, non è più ai domiciliari. Lo ha deciso la giudice Elisabetta Patrito, la stessa che lo ha condannato per la tragedia avvenuta in via Cadello nel febbraio 2022 quando, a bordo di uno scooter, il 39enne centrò il passeggino con il bimbo, spinto dalla mamma mentre attraversava le strisce pedonali per andare al parco di Monte Claro.

Il Tribunale ha modificato con l’obbligo di dimora la misura cautelare inflitta a marzo, quando Pozzolo era stato fermato nuovamente dalla Polizia Locale in giro per la città senza patente e alla guida di un’auto. Il nuovo provvedimento - che sostituisce e non revoca i domiciliari, come erroneamente emerso - prevede che il 39enne resti in città, ma possa andare a lavorare dalle 7 alle 22. Poi dovrà restare in casa durante la notte. Nel processo di primo grado l’imputato è stato assistito dagli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu. Ora si attende l’appello. (fr.pi.)

