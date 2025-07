Bimbo scomparso, indagato il teste che lo aveva lasciato andare 

Ventimiglia. È indagato Pierluigi Dellano, il 63enne che aveva detto di aver visto il piccolo poco dopo la sua scomparsa, avvenuta venerdì poco prima delle 20 dal camping “Por la Mar” in frazione Latte di Ventimiglia. Il bambino, ritrovato dopo 36 ore da tre volontari della protezione civile di Pompeiana, si era allontanato dal camping mentre il padre montava la tenda: secondo la ricostruzione degli investigatori ha attraversato l’Aurelia incamminandosi verso una via privata, dove si trova la villa di Pierluigi Dellano. L’uomo ha spiegato di aver visto il bambino e di averlo accompagnato fino al bivio: a quel punto il piccolo, che continuava a dire “papà, papà”, gli sarebbe sfuggito di mano. Per Dellano, che per 36 ore era stato semplicemente “il testimone”, inizialmente la Procura ipotizzava un abbandono di minore, ma dopo aver ricevuto la relazione dei carabinieri ha deciso di procedere per omissione di soccorso, proprio per aver lasciato che un bambino così piccolo andasse via da solo. Il ragionamento del Pm è che se Pierluigi Dellano avesse immediatamente consegnato il bambino alle forze dell’ordine o avesse chiamato i carabinieri subito dopo averlo visto, il piccolo non avrebbe sofferto lo choc di passare due notti da solo nel bosco. Ieri in tarda mattinata, intanto, il bambino è stato dimesso dal reparto di Pediatria dell’ospedale di Imperia dove, assistito da entrambi i genitori, era stato ricoverato dopo che era stato ritrovato, nascosto in un anfratto sotto un pilone di cemento. «Le condizioni cliniche generali sono buone - hanno detto i medici che lo hanno visitato - considerando che è stato 36 ore senza mangiare né bere. Prima delle dimissioni sono stati effettuati tutti i controlli del caso».

