Bimbo schiacciato da una scatola in ferro 

Acquasanta Terme. Un bimbo di quattro anni ha perso la vita in un incidente domestico, schiacciato da un contenitore che gli caduto addosso accidentalmente, colpendolo al torace. Il piccolo si trovava con il padre nel garage della loro casa a Ficciano, una frazione di Acquasanta Terme, cittadina termale in provincia di Ascoli Piceno, tra i Monti della Laga e i Sibillini.

Il destino ha voluto che la tragedia avvenisse in un giorno già triste per la comunità, travolta il 23 agosto del 2016 da un terremoto che seminò morte e distruzione. Il bimbo si chiamava Davide Marcozzi. L’incidente domestico è avvenuto intorno alle 10. La famiglia vive ad Acquasanta Terme da qualche anno. Il papà del piccolo è un operaio, impiegato in una ditta della zona.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Davide stava cercando di prendere un contenitore di metallo posizionato su uno scaffale. Ma la scatola, resa ulteriormente pesante dagli oggetti in ferro che c’erano dentro, gli è caduta addosso. Nonostante il papà fosse a pochi metri di distanza, non è riuscito a evitare che il contenitore travolgesse il figlio. Immediati la chiamata al 118 e l’arrivo dei soccorritori. Davide è stato rianimato per quasi due ore, con le procedure previste in casi di schiacciamento del torace. Ma non c’è stato nulla da fare. Sul corpo del piccolo è stata disposta l’autopsia.

