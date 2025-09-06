VaiOnline
Vibo Valentia.
07 settembre 2025 alle 00:37

Bimbo schiacciato al parco giochi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

VIBO VALENTIA. Venerdì un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito nel parco inaugurato pochi mesi fa dopo una riqualificazione. Il piccolo era con il papà quando si è appoggiato a una trave del percorso a ostacoli che è crollata. Colpito tra torace e addome, il piccolo è rimasto a terra senza respiro. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici gli hanno riscontrato lesioni interne gravissime e lo hanno operato per fermare un’emorragia al fegato. Nelle ore successive il piccolo è stato trasferito con un volo militare al Bambin Gesù di Roma, dove è ricoverato in rianimazione. E intanto due pediatre sono indagate per la morte di Andrea Vincenzi, il 12enne morto il 21 febbraio all’ospedale Regina Margherita di Torino, dopo che nei giorni precedenti era stato visitato e dimesso per tre volte in 48 ore dall’ospedale di Chivasso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Troppe violazioni nei progetti, i sindaci difendano l’Isola con noi»

Parla Maria Grazia Demontis, presidente del Coordinamento Gallura 
Alessandra Carta
Commercio

Abiti e borsette, quando il lusso  è di seconda mano

Cresce nell’Isola il mercato dell’usato e c’è chi ne ha fatto una professione 
Sara Marci
Monito dal Colle

«Il mondo ha bisogno dell’Europa»

Mattarella: mai lanciato guerre, no alla fiaba della superiorità autocratica 
La guerra

Albanese: «Nella Striscia una tragedia disumana»

La relatrice Onu a Seneghe: la Palestina ce la farà 
Antonio Masala