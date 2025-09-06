Bimbo schiacciato al parco giochi 

VIBO VALENTIA. Venerdì un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito nel parco inaugurato pochi mesi fa dopo una riqualificazione. Il piccolo era con il papà quando si è appoggiato a una trave del percorso a ostacoli che è crollata. Colpito tra torace e addome, il piccolo è rimasto a terra senza respiro. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici gli hanno riscontrato lesioni interne gravissime e lo hanno operato per fermare un’emorragia al fegato. Nelle ore successive il piccolo è stato trasferito con un volo militare al Bambin Gesù di Roma, dove è ricoverato in rianimazione. E intanto due pediatre sono indagate per la morte di Andrea Vincenzi, il 12enne morto il 21 febbraio all’ospedale Regina Margherita di Torino, dopo che nei giorni precedenti era stato visitato e dimesso per tre volte in 48 ore dall’ospedale di Chivasso.

