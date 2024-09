Bimbo precipita da tre metri 

Stava giocando insieme a un gruppo di amichetti quando ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di tre metri. Un bimbo di 6 anni, di Santa Maria Navarrese, è piombato all’interno di un canale di raccolta delle acque piovane battendo con violenza il volto. Immediato l’allarme, lanciato dai compagni di gioco e avvertito dai residenti del rione che hanno chiamato il 118. Sul posto è atterrato l’elicottero dell’Areus che ha trasportato il piccolo all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il bimbo ha riportato un trauma cranico facciale.

Il fatto

L’incidente è accaduto intorno alle 19 di ieri. Il piccolo, che frequenta la scuola elementare di Santa Maria Navarrese, si è ritrovato in via dei Cavalieri insieme ai compagni di classe. Un consueto incontro per giocare tutti insieme. Si trovavano all’altezza del canale che raccoglie le acque che arrivano dalla parte alta della frazione. Forse il bimbo si è spinto oltre le barriere, perdendo l’equilibrio. È volato giù e, subito dopo l’impatto con il pavimento in cemento armato, è scoppiato in un pianto incessante. Se ne sono accorti anche i residenti che si sono precipitati sul posto per accertarsi delle condizioni della vittima dell’incidente.

L’allarme

Alla centrale operativa del 118 di Sassari hanno raccolto la richiesta d’intervento e disposto l’invio delle ambulanze. In virtù della dinamica dell’evento e in ragione dell’età del ferito è stato allertato l’equipaggio di Echo Lima 1 partito dalla base di Olbia alla volta dell’Ogliastra.

I soccorsi

In via dei Cavalieri è intervenuta anche la pattuglia dei carabinieri di Baunei, oltre al personale della Croce verde e dei vigili del fuoco di Tortolì. Durante i soccorsi il piccolo non ha mai perso conoscenza. All’arrivo dell’elicottero, atterrato sul campo di calcio a cinque di piazza Principessa di Navarra, a poca distanza dal punto in cui è accaduto l’incidente, l’équipe medica ha stabilizzato il ferito caricandolo a bordo. Poco dopo le 20 il mezzo aereo è decollato verso il Brotzu dove all’arrivo il personale sanitario si è preso cura del bimbo. Sono stati effettuati tutti gli esami strumentali per stilare un quadro clinico puntuale. Le sue condizioni sono comunque rassicuranti.

