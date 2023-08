Bimbo muore sbalzato dall’auto 

I medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Olbia hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma purtroppo è stato tutto inutile. Il piccolo di tre mesi coinvolto in un pauroso incidente avvenuto sulla Arzachena Palau non ce l’ha fatta, troppo gravi i traumi sul corpicino causati dall’impatto con il terreno. Il bambino viaggiava con i genitori e la sorella (una famiglia senegalese residente a Olbia) sui una utilitaria finita, per ragioni ancora da accertare, in una scarpata sulla Statale 125.

Il piccolo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è stato proiettato su uno sterrato a pochi metri dalla carreggiata. I primi soccorritori si sono resi conto subito della gravità della situazione. Mentre i genitori e la sorella avevano solo qualche escoriazione, il piccolo era in gravissime condizioni. Per questa ragione è stato affidato a un equipaggio dell’Elisoccorso e trasferito nel Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia. Un intervento di massima urgenza che purtroppo non è servito a salvare il bambino. Il decesso è avvenuto in serata, una tragedia per la famiglia del piccolo e per tutta la comunità senegalese della Gallura.

Indagini e polemiche

I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai Carabinieri di Palau. Non ci sono altre auto coinvolte. A quanto pare l’utilitaria, che forse viaggiava a velocità sostenuta, ha perso aderenza e ha girato più volte su se stessa, finendo la sua corsa, capovolta, in una scarpata. I Carabinieri stanno verificando la presenza dei dispositivi di sicurezza per il bambino, che forse viaggiava tenuto in braccio da un familiare.

Si tratta dell’ennesimo incidente sulla Ss 125, una delle grandi incompiute della viabilità gallurese, al centro di polemiche per gli scarsi standard di sicurezza.

Motociclista ricoverato

In serata si è verificato un altro Incidente stradale sulla Statale 389, nei pressi di Alà dei Sardi. Un giovane ha perso il controllo della sua motocicletta ed è finito contro un muro. Il ragazzo è stato trasportato a Sassari con un elicottero, le sue condizioni sono gravi.

