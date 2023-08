Bimbo muore risucchiato dallo scarico 

ROMA. Tragedia alle Terme di Cretone, nel territorio di Palombara Sabina, in provincia di Roma: un bambino di otto anni è morto nel tardo pomeriggio dopo esser stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine mentre erano già in corso gli abituali lavori di pulizia e svuotamento.

Dinamica da chiarire

Le terme sono aperte al pubblico dalle 9.30 alle 18.30 e dalle 21 alle 24 solo il martedì, giovedì e sabato. L'incidente sarebbe avvenuto proprio al momento della chiusura. Alcune delle persone che erano presenti nell'impianto termale hanno visto il bambino cadere nella vasca e hanno tentato di tirarlo fuori, ma hanno rischiato di essere risucchiate anche loro. A recuperare il corpo del bambino sono stati i sommozzatori del nucleo di Roma dei vigili del fuoco, mentre delle indagini si occupano i carabinieri di Monterotondo: dovranno stabilire come mai la manutenzione fosse cominciata sebbene ci fossero ancora dei clienti.

La Procura di Tivoli dovrà ora attendere la relazione sull'incidente. Il piccolo era con i genitori, che ieri sera erano sotto choc e non ancora in grado di spiegare la dinamica dell'incidente. Le terme si trovano a circa 30 chilometri da Roma. Hanno tre grandi piscine, alimentate a ricambio continuo, da cui sgorga acqua calcica-solfurea a una temperatura di 23 gradi circa. L'acqua termale sulfurea è nota fin dall'antichità per le sue proprietà terapeutiche e cosmetiche ma dal 1987 sono riconosciute dal ministero della Sanità.

I precedenti

Non è il primo incidente che vede coinvolto un bambino. Il 10 luglio del 2021 il piccolo Edoardo di 8 anni ha rischiato di morire in una delle vasche: a salvarlo fu Michele Maiellari, un pneumologo dell'ospedale di Acquaviva delle Fonti. Il piccolo fu recuperato dai bagnini e il medico lo salvò con un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca a bordo piscina. Durante l'estate, inoltre, sono state molte le vittime di annegamento in piscine perlopiù domestiche.

