Bimbo morto: oggi l’autospia a Iglesias 

Incredulità e sgomento caratterizzano l’attesa per le innumerevoli domande che in tanti si pongono per l’improvvisa morte del piccolo Giovanni Luigi Sciascia, il bambino di 12 anni di Sant’Antioco, deceduto improvvisamente lunedì mattina nel reparto di pediatria dell’ospedale Cto di Iglesias. In primo luogo i familiari che non riescono a darsi pace e che dal momento in cui è avvenuta la tragedia, non hanno lasciato l’ospedale nemmeno per un minuto.

Domande alle quali cercherà di fornire tutte le risposte di carattere medico legale Roberto Demontis che questa mattina, all’interno dello stesso ospedale dovrebbe eseguire l’autopsia. L’incarico gli è stato dato dalla direzione dell’azienda sanitaria locale che vuole vederci chiaro e capire cosa abbia potuto determinare l’improvviso decesso del bambino. L’obiettivo è appurare cosa abbia determinato lo stato di shock e il successivo arresto cardiocircolatorio, inoltre, cosa abbia determinato i dolori di cui Luigi si lamentava sin da domenica mattina e che hanno determinato il suo ingresso nell’ambulatorio della guardia medica di Sant’Antioco per ben due volte prima di far propendere per il trasporto del bambino al Cto.

L’annuncio di partecipazione al lutto da parte dell’amministrazione comunale nel profilo istituzionale facebook del Comune di Sant’Antioco è stato commentato da tantissimi cittadini che sfogano il proprio dolore e esprimono le condoglianze alla famiglia.

