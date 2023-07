Bimbo morto, l’autopsia non svela il mistero 

Resta il mistero attorno alla tragedia di Roberto, il bimbo di due mesi morto mercoledì tra le braccia dei genitori Andrea Melis e Loredana Mulas durante una passeggiata notturna per sfuggire al caldo torrido. Per stabilire le cause del decesso, non è stata sufficiente l’autopsia di quasi quattro ore effettuata venerdì al Policlinico di Monserrato dall’equipe medico legale incaricata dal pubblico ministero Enrico Lussu.I medici hanno già comunicato al magistrato che sarà necessario un supplemento di accertamenti e l’esecuzione di complessi esami istologici per venire a capo della vicenda. I risultati sono attesi entro novanta giorni.

Due comunità in lutto

Intanto la salma del bimbo sarà restituita alla famiglia per i funerali che dovrebbero svolgersi nei prossimi giorni pare a Seulo, paese d’origine della madre del piccolo. Grande il dolore a Quartucciu con la comunità che si è stretto alla famiglia Melis. Il cordoglio è stato espresso a nome dell'intera cittadinanza dal sindaco di Quartucciu Pietro Pisu che presto incontrerà i familiari del bambino. «Lo farò appena possibile – dice il primo cittadino -. Questo è il lutto di tutti: una vicenda tristissima, improvvisa, drammatica. Ci stringiamo tutti al dolore di dei genitori, dei nonni, di tutti i familiari: Roberto doveva ancora compiere due mesi di vita. Tutto appare inspiegabile, tutto è tremendamente triste. Quando a morire è un bimbo non possiamo che stringere la mano a chi lo ha assistito con tanto amore, sognando di farne un uomo».

La tragedia

Una morte inspiegabile quella del piccolo Roberto - che avrebbe ricevuto il battesimo il 6 agosto - arrivata mercoledì notte mentre insieme ai genitori era a passeggio in centro, a pochi passi dal Municipio. In quel momento per strada c’era ancora molta gente, tutti in cerca di una boccata d’aria dopo una giornata di caldo estremo. Attorno alle 23 il bambino è stato allattato dalla mamma, poi il padre lo ha preso in braccio per dargli il biberon. Improvvisamente si è irrigidito perdendo conoscenza. I due genitori se lo sono visti morire così, tra le braccia: è stato subito sollecitato l’arrivo dell’ambulanza nella speranza di un miracolo.

Quando l’unità medicalizzata del 118 è arrivata a Quartucciu, il dramma si era già compiuto. Tutto assurdo, tutto sconvolgente con l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri di Selargius, con le prime comunicazioni al magistrato e la decisione di trasferire la piccola salma all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato. I sogni di babbo Andrea e di mamma Loredana, si sono infranti così in una notte afosa e terribile. Loro avevano già fissato la data del battesimo per Roberto: domenica 6 agosto. Quel giorno in chiesa ci saranno sicuramente tante preghiere per lui.

RIPRODUZIONE RISERVATA