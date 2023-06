Bimbo investito, la difesa gioca le sue carte  

Oltre a giudicare le eventuali responsabilità di Emilio Pozzolo, il 37enne conducente dello scooter che il primo febbraio dell’anno scorso ha travolto e ucciso in via Cadello il piccolo Daniele Ulver, di appena 15 mesi, la giudice Elisabetta Patrito dovrà anche valutare se i pericoli risaputi della via Cadello abbiano avuto un ruolo nel tragico incidente il primo febbraio dello scorso anno. La difesa dell’imputato, infatti, ieri mattina ha depositato in udienza una serie di documenti che evidenziano la pericolosità di quel tratto di strada.

I documenti depositati

Dopo la scelta del rito abbreviato, ieri mattina i difensori Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu hanno prodotto in aula una serie di interrogazioni e mozioni (da ultima quella presentata in Consiglio comunale dalle consigliere Andreozzi, Ghirra e altri) per evidenziare la «pericolosità intrinseca» di via Cadello e l’assenza di interventi per calmierare i rischi, come gli attraversamenti pedonali rialzati, i restringenti di carreggiata e tutti quegli accorgimenti per evitare che si marci a file parallele. Gli avvocati di Pozzolo, inoltre, hanno depositato una serie di mappe storiche che come sia stata modificata nel tempo la strada, con caratteristiche e dimensioni ormai quasi da strada extra-urbana.

Lo stato psicofisico

E sempre nell’udienza di ieri è stato ribadito quanto già accertato dai consulenti che hanno analizzato il sangue e le urine dell’imputato. Il Thc rilevato, la sostanza presente nei cannabinoidi, dimostra solamente che il 37enne sia un assuntore di derivati della marijuana, ma non testimonia che avesse fumato prima di mettersi alla guida o che lo stesse facendo sotto gli effetti dello stupefacente. Una contestazione che la pm Ginevra Grilletti ha contestato a Pozzolo, accusato di omicidio stradale aggravato.

Il processo è così stato rinviato a metà luglio per la discussione. Nel corso della sua requisitoria la pubblica accusa potrebbe chiedere una pena superiore ai cinque anni, visto che si è opposta ad una richiesta di patteggiamento a 4 anni e 8 mesi. Poi la parola passerà agli avvocati Rovelli e Rubiu, considerato che i genitori del piccolo Daniele Ulver, assistiti dai legali Francesco Atzori e Paola Spensatello, hanno rinunciato alla costituzione di parte civile dopo la scelta dell’abbreviato.

A febbraio dello scorso anno, secondo la ricostruzione degli investigatori, il 37enne avrebbe toccato i 70 chilometri orari (il limite è di 50) nel percorrere in scooter la via Cadello: arrivato nei pressi del parco di Monte Claro avrebbe iniziato a superare le auto che si erano fermate davanti alle strisce pedonali per far passare la mamma col passeggino che è stato centrato. Il passeggino con il bimbo, di soli 15 mesi, è stato centrato in pieno e il piccolo è morto sul colpo.

Dopo la tragedia Emilio Pozzolo era scappato e aveva nascosto lo scooterone, chiamando il suo legale dell’epoca e manifestando l’intenzione di togliersi la vita. Infine si era costituito. Tornato in libertà, nel marzo scorso è stato fermato dalla Polizia Municipale: stava guidando un’auto senza patente.

